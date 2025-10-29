Tensión en Tenerife en el cierre de la gira de Abascal: gritos de "fuera", "fascista", "presidente" y un gesto que desató la polémica

Santiago Abascal puso fin en Tenerife su visita a Canarias, que había empezado en Lanzarote y seguido en Gran Canaria, aunque el cierre estuvo marcado por un ambiente bastante agitado en San Cristóbal de La Laguna. En la plaza de La Concepción, se escucharon gritos de "fuera, nazi, fascista" y "no te queremos aquí", mientras que algunos de sus simpatizantes respondían con cánticos de "presidente". Algunos vídeos que circulan por redes sociales muestran ese momento de tensión verbal entre unos y otros, y cómo la policía tuvo que intervenir para separar a los dos grupos.

El asunto se puso aún más tenso por cómo reaccionó uno de los que iban con el líder de Vox. En los vídeos se ve que levanta el brazo haciendo referencia al saludo fascista, lo que encendió aún más los ánimos en la calle e hizo que el vídeo se compartiera en redes sociales de inmediato.

Santiago Abascal, por su parte, ironizó sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales. Bajo el título “¡Fascista, no te queremos!”, el líder de Vox compartió un vídeo en el que se le ve caminando por las calles de Santa Cruz y La Laguna, saludando a ciudadanos, recibiendo muestras de apoyo e incluso sacándose fotos.

La visita de Abascal a las Islas coincidió en un momento de máxima tensión entre el Gobierno español y el canario por la inmigración. En Lanzarote, se encontró con el buque de la ONG Open Arms, y su fundador, Óscar Camps, que le propuso subir a bordo para que viera de primera mano cómo rescatan y ayudan a las personas que intentan llegar por el Atlántico. La organización estaba terminando en la isla una campaña de puertas abiertas que había empezado en verano.

Sin embargo, el líder de Vox hizo oídos sordos a las declaraciones de Camps y el pasado domingo puso en el foco al presidente canario, Fernando Clavijo, por ser el principal causante de llegada de personas en pateras, el aumento de la inseguridad y las agresiones sexuales, y las dificultades para encontrar vivienda por las que pasan miles de ciudadanos en el Archipiélago.