Una treintena de afectados por el incendio de un edificio de viviendas en Tenerife durante la madrugada

Más de una veintena de vecinos tuvieron que abandonar sus hogares en plena madrugada de este martes en Los Cristianos, municipio de Arona (Tenerife), tras declararse un fuego en un bloque de viviendas que dejó cuatro personas heridas por inhalación de humo.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 del Gobierno de Canarias, el aviso se recibió poco antes de las 05.00 horas, cuando varias llamadas alertaron de una vivienda en llamas en un edificio situado en la calle El Coronel, en la citada localidad turística del sur de la isla.

Entre los afectados se encuentran tres mujeres de 86, 71 y 35 años que presentaban intoxicación por humo. Dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, mientras que otra fue evacuada a Hospiten Sur. Además, un hombre de 40 años también sufrió problemas respiratorios por la misma causa y fue derivado igualmente a este último centro sanitario.

Dotaciones de bomberos se desplazaron hasta el inmueble y procedieron a evacuar a 22 personas que habían buscado refugio en la cubierta del edificio. El rescate se llevó a cabo mediante una autoescala, operación que permitió poner a salvo a los residentes mientras se trabajaba en la extinción del foco y en la posterior ventilación de las diferentes plantas para eliminar la densa humareda acumulada.

Durante la intervención, cinco de los evacuados recibieron asistencia sanitaria por parte de los profesionales del Servicio de Urgencias Canario, que valoraron en el lugar el estado de los vecinos y decidieron los traslados hospitalarios necesarios en función de la gravedad de cada caso.

Paralelamente, efectivos de los distintos cuerpos policiales acordonaron la zona, regularon el tráfico en las inmediaciones y recopilaron datos para la instrucción de las diligencias. Asimismo, se mantuvo despejado el acceso al inmueble con el fin de facilitar las labores de emergencias y garantizar la seguridad tanto de los intervinientes como de los residentes.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del fuego ni sobre el alcance de los daños materiales, mientras los servicios competentes continúan recabando información para esclarecer lo ocurrido en este edificio de Los Cristianos.