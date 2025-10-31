La ULPGC responde a la polémica y asegura que no acogerá a Vito Quiles en sus instalaciones

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha comunicado a su comunidad a través de un aviso interno que "no hay ninguna solicitud para llevar a cabo un evento relacionado con la gira España Combativa del periodista y activista Vito Quiles" en su campus. Fuentes de la institución confirman que "no se han registrado trámites y que la actividad académica sigue con normalidad".

Este aviso se emitió tras las preocupaciones expresadas por grupos de estudiantes, docentes y organizaciones sociales sobre anuncios que indican que Quiles estará en Las Palmas el 4 de noviembre, aunque sin mencionar explícitamente a la ULPGC. En respuesta, la universidad recordó su compromiso como un espacio de debate y enfatizó que no ha recibido ninguna solicitud relacionada con esa gira, reiterando su responsabilidad de asegurar la seguridad y el desarrollo normal de las clases.

La comunidad universitaria había solicitado una declaración pública sobre el supuesto evento. Mientras tanto, la Universidad de La Laguna sí confirmó haber recibido una solicitud para usar sus instalaciones, la cual fue rechazada, según informó ese campus. La comparación entre ambos casos ha llevado a la ULPGC a aclarar la situación en Gran Canaria.

La institución grancanaria subraya que sigue los procedimientos habituales para la cesión de espacios y que cualquier iniciativa debe ajustarse a las normas internas, prestando especial atención a la convivencia y a la protección de la actividad docente. En este contexto, fuentes consultadas destacan que no hay ningún expediente en curso ni reservas de espacios para actividades relacionadas con la mencionada gira.