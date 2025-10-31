Un periodista, agredido por radicales 'abertzales' que se dirigían al evento cancelado de Vito Quiles en Navarra

Un grupo de encapuchados supuestamente ligados a movimientos abertzales de ultraizquierdas agredieron este jueves por la tarde al periodista de El Español José Ismael Martínez. Los hechos tuvieron lugar en Pamplona, donde el agitador Vito Quiles había convocado un evento en el campus de la Universidad de Navarra (UNAV) que obligó a la institución a paralizar su actividad académica para minimizar los riesgos de violencia.

El propio Quiles aseguró antes de que tuviese lugar el evento que había convocado que este se cancelaba porque "la Jefatura de la Policía Nacional" le había alertado de que "no puede garantizar la seguridad del acto". De poco sirvió: la policía cargó contra los abertzales y antifascistas que habían sido convocados para repudiar el evento de Quiles y se produjeron disturbios. Hay al menos dos detenidos.

La peor parte se la llevó el compañero del diario El Español. José Ismael Martínez se encontraba en los aledaños de las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la UNAV mientras grababa con su teléfono móvil a un grupo de encapuchados que hacían cánticos en euskera.

Según informa el propio medio del periodista, cuando los radicales se percataron de que el periodista les estaba grabando se abalanzaron contra él profiriendo gritos: "¡Deja de grabar, hijo de puta!". Le arrojaron varios objetos, le acorralaron y le propinaron una paliza. Según cuenta El Español, José Ismael Martínez se identificó en todo momento como periodista y llevaba una acreditación colgada del cuello.

Nada de eso impidió que un grupo de radicales le rodearan y en el suelo le comenzaran a propinar patadas y golpes. El periodista había caído al suelo fruto de un fuerte empujón que le propinó uno de los encapuchados. El periodista pudo zafarse de sus agresores y acercarse a un grupo de otros compañeros de la prensa, que le rodearon y le acercaron a una unidad antidisturbios, que se encontraba lejos del lugar de los hechos.

El periodista fue evacuado del campus en ambulancia hacia un hospital de Pamplona, donde fue atendido y le pusieron varios puntos en la zona del párpado. Por la noche pudo atender al programa Horizonte que dirige Iker Jiménez en Cuatro. "Yo no sé si esa agresión se ha producido porque sea periodista, lo que sí que sé y creo que todos podéis corroborarlo es que los periodistas nos enfrentamos a vejaciones por hacer nuestro trabajo", lamentó en el espacio.