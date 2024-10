Este es el pueblo de Cantabria preferido por los esquiadores

¿Estás esperando a que abran las estaciones de esquí para lanzarte a esquiar?, ¿ya tienes preparadas las botas?, ¿eres de los que sueles ir a la estación de Alto Campoo? Pues sí es así, que sepas que hay un pueblo que es el que más gusta a los amantes de este deporte para disfrutar de las jornadas de esquí en Cantabria.

El pueblo lo tiene todo: una arquitectura tradicional que llama la atención, con casas de piedra muy buen cuidadas y que han sido rehabilitadas con esmero y que, a la vez, mantienen la estructura tradicional; una gran oferta de bares y restaurantes donde tomarte algo después de la jornada de esquí y donde se sirven los productos más ricos de la gastronomía local, interesantes muestras de arquitectura civil y religiosa, destacando la iglesia de San Sebastián; un casco antiguo que se recorre sobre calles empedradas, con pasadizos cargados de historia y el Embalse del Ebro, situado a pocos kilómetros de Reinosa, es una vasta extensión de agua rodeada de paisajes naturales impresionantes.

En entorno natural que rodea a este pueblo es una auténtica maravilla y destaca por ser uno de los mejores conservados del norte de España. Para los que quieren sacer un poco más sobre la flora y fauna de la zona, pueden visitar el Museo de la Naturaleza de Cantabria.

¿Sabes de qué pueblo se trata? De Reinosa. Además, si el día no está para esquiar o eres de los que prefiere hacer una ruta o dar un paseo, el Parque Natural Saja-Besaya está justo al lado, es un extenso área protegida que destaca por sus bosques de hayas y robles, su fauna salvaje y sus ríos cristalinos.

Lo más rico para comer

Su gastronomía y la de la comarca de Campoo son un reflejo de los mejores sabores de Cantabria. No puedes irte de Reinosa sin probar platos típicos como el cocido montañés, elaborado con alubias, berza y compango, o los postres tradicionales como los pantortillas y las quesadas pasiegas.

Y aunque es el lugar ideal para quedarse si te gusta esquiar, no puedes descartarlo aunque no practiques este deporte, ya que hay muchísimas opciones para disfrutar de la naturaleza: senderos y rutas, entre las que destacamos la Ruta de los Puentes. Reinosa cuenta con varios puentes históricos que cruzan el río Ebro, y recorrerlos es forma diferente y divertida de explorar la localidad y su entorno. Esta ruta no solo permite admirar la ingeniería y la estética de estos puentes, sino que también ofrece hermosas vistas del río y la oportunidad de descubrir rincones tranquilos y pintorescos de Reinosa.

¿Le falta algo a Reinosa? Que vengas a conocerlo.