Hasta 114.000 euros para pueblos de Castilla-La Mancha que apuesten por energías renovables: descubre si el tuyo está en la lista

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este viernes la nueva convocatoria de subvenciones en régimen de concesión directa, destinadas a nueve ayuntamientos situados en las áreas de influencia de los parques nacionales de Cabañeros y Las Tablas de Daimiel, con un presupuesto total de 114.000 euros.

Desde este sábado y durante los próximos 15 días hábiles, los municipios interesados podrán presentar sus proyectos para beneficiarse de estas ayudas a ayuntamientos a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Manchahttps://www.jccm.es, facilitando así la tramitación.

Esta convocatoria forma parte del reparto global de 380.131 euros acordado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de febrero de 2025, que distribuye fondos entre personas físicas, empresas, asociaciones y ayuntamientos. De esta cifra, 114.039 euros (30%) están destinados a municipios en las zonas cercanas a ambos parques nacionales, mientras que el 70% restante se destinará próximamente a entidades privadas y particulares.

Respecto a la distribución por municipios, seis localidades de la zona de influencia del Parque Nacional de Cabañeros recibirán un total de 80.797 euros, mientras que tres municipios vinculados a Las Tablas de Daimiel recibirán 33.242 euros.

Las ayudas financiarán proyectos orientados a mejorar infraestructuras que protejan el patrimonio natural, preserven hábitats, reduzcan impactos negativos, con especial atención a la conservación del patrimonio arquitectónico y cultural. También apoyarán iniciativas para la reducción de gases de efecto invernadero mediante energías renovables y eficiencia energética, así como la formación y divulgación sobre la importancia de los parques nacionales.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha destacado que estas ayudas anuales a ayuntamientos permiten invertir en mejoras que aumentan la calidad de vida y protegen el patrimonio natural de Castilla-La Mancha. Además, ha subrayado que estas subvenciones son clave para modernizar infraestructuras y fomentar el empleo verde y la economía sostenible en las comarcas cercanas a los parques nacionales.

"Suponen un importante apoyo económico para los ayuntamientos, pues contribuyen a la modernización de las infraestructuras urbanas, periurbanas y rurales dando un impulso al empleo en dichas comarcas, ligado a la economía verde y el emprendimiento vinculado a nuevas actividades sostenibles la dinamización del entorno de los parques nacionales y la integración de usos y actividades locales", ha concluido.