Castilla-La Mancha lanzará nuevas ayudas por 10,6 millones para impulsar las energías renovables

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado esta mañana en Toledo que el Gobierno autonómico lanzará, "antes de final de año, una nueva convocatoria de ayudas" dotada con "10,6 millones de euros" para seguir fomentando el aprovechamiento de las energías renovables, a fin de que sirva de "estímulo al sector eléctrico y a las comunidades energéticas", pero también para "ayuntamientos y entidades".

Así lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo castellanomanchego en la inauguración de la II Cumbre de Comunidades Energéticas que, bajo el título 'Las comunidades energéticas como punta de lanza de la electrificación', se celebra en el Palacio de Congresos de la capital regional y que coordina la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), entidad que agrupa, aproximadamente, al 90% de las compañías y de la actividad del sector.

"En materia de energía, tenemos una de nuestras grandes opciones como país", ha proseguido Emiliano García-Page, quien ha dado a conocer también que "en el 2026 crearemos una Unidad Centralizada" en la comunidad autónoma, que facilite el "asesoramiento y la agilización burocrática" en el ámbito de las comunidades energéticas, "porque este es el camino", ha justificado.

Se trata de un paso más en la promoción de este tipo de fórmulas asociativas de socialización de la energía que permitirá "desbrozar mucha burocracia" y simplificar trámites.

"En materia de energía tenemos una de nuestras grandes opciones como país", ha subrayado el jefe del Gobierno regional, quien ha destacado que "España está en el momento adecuado y tiene ahora mismo el instrumento más importante para ser una potencia económica de futuro", dado que "en vez de ser dependientes del petróleo, dentro de 20 años, este país tendrá soberanía energética" y "produciremos nuestra propia energía".

Más energía y desarrollo de la región

En paralelo, el presidente García-Page ha reiterado la necesidad de "hacer un segundo bloque de inversión" en las redes de distribución y transporte de energía, "porque se han quedado estrechas las conducciones eléctrica", en alusión a "un problema que es consecuencia de un éxito" y que "debiera ponernos a todos de acuerdo".

En esta II Cumbre de Comunidades Energéticas, el presidente regional ha estado acompañado por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez; por el delegado de la Junta en la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez; y por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, entre otras autoridades.