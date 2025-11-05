Aemet activa la alerta en dos provincias de Castilla-La Mancha: se esperan lluvias, tormentas con granizo y viento fuerte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles, 5 de noviembre, el aviso amarillo en Toledo y Ciudad Real por chubascos localmente fuertes, acompañados de tormenta y rachas muy fuertes de viento, especialmente en el tercio oeste de la comunidad. En la Sierra de San Vicente (Toledo) se prevé una precipitación acumulada de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Por la mañana, se registrarán intervalos nubosos, con presencia de nubes bajas, brumas y bancos de niebla en el tercio oriental. A partir del mediodía, la llegada de un frente provocará un aumento progresivo de la nubosidad de oeste a este. A partir del mediodía, la llegada de un frente provocará un aumento progresivo de la nubosidad de oeste a este.

Por la tarde, se esperan chubascos tormentosos, con posible granizo, que afectarán principalmente al tercio oeste y que se irán extendiendo hacia el este. El viento soplará flojo del sur, con posibles rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.

En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas de 11 °C en Albacete, 10 °C en Toledo y Cuenca, 9 °C en Ciudad Real, 8 °C en Guadalajara. Por su parte, las máximas llegarán a 22 °C en Toledo, 20 °C en Guadalajara y Ciudad Real, 19 °C en Albacete, 18 °C en Cuenca.

Caen las máximas

Este jueves, 6 de noviembre, se prevé un descenso generalizado de las temperaturas en Castilla-La Mancha, especialmente notable en Ciudad Real, el oeste de Albacete, la Mancha de Toledo y el sistema Ibérico. Los cielos se presentarán nubosos o cubiertos, aunque en el oeste de la región irán abriéndose claros a partir de la tarde. Durante la madrugada y primeras horas del día no se descartan brumas y bancos de niebla en las zonas altas de montaña.

En cuanto a las precipitaciones, durante la madrugada podrían continuar los chubascos registrados el día anterior en Cuenca y Guadalajara. No se descartan lluvias débiles en otros puntos de la comunidad. A partir del mediodía, estos chubascos irán remitiendo progresivamente en el oeste. El viento soplará flojo de componente oeste, aunque se intensificará ligeramente durante las horas centrales del día.

Las temperaturas registrarán un descenso generalizado principalmente en las máximas, situándose en 18 °C en Toledo, 16 °C en la mayor parte de la región y 13 °C en Cuenca. Las mínimas serán de 9 °C en Albacete, 8 °C en el resto de la comunidad y 7 °C en Guadalajara.