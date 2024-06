El PP aprueba una resolución para que Page cese a sus diputados que votaron 'sí' a la amnistía

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que la Junta Directiva Autonómica de los 'populares' ha aprobado una resolución para exigir al presidente de la región, Emiliano García-Page, que cese a los diputados y senadores del PSOE de la región que votaron 'sí' a la Ley de Amnistía y se posicionaron a favor de los pactos de Pedro Sánchez con Junts.

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, y la secretaria general autonómica del PP, Carolina Agudo, han lamentado que hayan sido siete parlamentarios socialistas castellanomanchegos en el Congreso los que hayan votado 'sí' a esta Ley, según ha informado el PP en nota de prensa.

Esos ochos diputados nacionales del PSOE pertenecientes a Castilla-La Mancha son: Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE-CLM; Cristina López, portavoz del PSOE de Ciudad Real, Isabel Belén Iniesta; Jesús Mayoral, miembro del Comité Regional del PSOE-CLM; Gonzalo Redondo, secretario general del PSOE de Alcázar de San Juan; Emilio Sáez, secretario local del PSOE de Albacete y representante del PSOE-CLM en el Comité Federal nacional del PSOE; Luis Carlos Sahuquillo, secretario general del PSOE de Cuenca y representante del PSOE-CLM en el Comité Federal nacional del PSOE y Alberto Rojo, miembro del Comité Regional del PSOE-CLM.

"Todos ellos han traicionado a Castilla-La Mancha y han faltado a su promesa de defender esta región", ha denunciado Paco Núñez.

"Esa traición hay que pagarla con una dimisión o cese, tal y como ha dicho Page, hoy propongo que esta Junta Directiva inste al secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha a que cese de inmediato a los ocho diputados de sus cargos en el PSOE regional e inste a que se haga lo propio con los que tienen cargos provinciales", ha insistido Núñez.

El presidente de los 'populares' en la región ha señalado que también va a pedir a Page que cese a los dos senadores nombrados por el PSOE-CLM en las Cortes regionales porque también han "traicionado a la región con su voto" como son Juan Ramón Amores y Pilar Zamora.

"No se puede estar continuamente engañando a los ciudadanos diciendo unas cosas y haciendo otras", ha apuntado Núñez que ha añadido que "si Page no lo hace, no cesa a los traidores, estará demostrando que miente cada vez que habla y que lo hace a propósito, con el fin de engañar a los castellanomanchegos de buena fe que creen que es una cosa, cuando la realidad es muy distinta".

Por último, Núñez ha concluido destacando que el presidente autonómico "sólo dedica sus esfuerzos a poner en marcha su teatrillo que es hacer como que discrepa de su jefe Sánchez, pero a la hora de la verdad, cuando hay que votar y tomar decisiones, hace lo que Sánchez pide".