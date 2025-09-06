“Aquí no entra nadie”: sancionan con 60.000 euros a una empresa por impedir una inspección laboral pensando que era una estafa

Una empresa del sector logístico ha sido sancionada con 60.000 euros por obstaculizar una inspección oficial de empleo y seguridad social. El Juzgado de lo Social nº 2 de Cuenca ha ratificado la multa impuesta por la Inspección de Trabajo, tras comprobar que la compañía impidió el acceso a dos subinspectores debidamente identificados.

La resolución judicial considera que la negativa constituye una infracción muy grave, según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2000 (LISOS). Los funcionarios se identificaron en varias ocasiones, pero el gerente del centro se negó a permitirles la entrada, alegando sospechas de estafa debido a la frecuencia de robos en la zona. El tribunal rechazó este argumento por considerarlo insuficiente y ajeno al procedimiento legal.

La sentencia subraya que los empresarios están obligados a colaborar con la Inspección de Trabajo. Impedir o dificultar sus actuaciones vulnera la normativa administrativa y puede derivar en sanciones severas. En este caso, la identificación de los subinspectores y el carácter oficial de su visita quedaron plenamente acreditados.