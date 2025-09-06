Cuenca
“Aquí no entra nadie”: sancionan con 60.000 euros a una empresa por impedir una inspección laboral pensando que era una estafa
El Juzgado de lo Social nº 2 de Cuenca confirma la multa tras la negativa de una empresa logística a permitir el acceso de dos subinspectores de Trabajo. La infracción se considera muy grave según la normativa vigente
Una empresa del sector logístico ha sido sancionada con 60.000 euros por obstaculizar una inspección oficial de empleo y seguridad social. El Juzgado de lo Social nº 2 de Cuenca ha ratificado la multa impuesta por la Inspección de Trabajo, tras comprobar que la compañía impidió el acceso a dos subinspectores debidamente identificados.
La resolución judicial considera que la negativa constituye una infracción muy grave, según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2000 (LISOS). Los funcionarios se identificaron en varias ocasiones, pero el gerente del centro se negó a permitirles la entrada, alegando sospechas de estafa debido a la frecuencia de robos en la zona. El tribunal rechazó este argumento por considerarlo insuficiente y ajeno al procedimiento legal.
La sentencia subraya que los empresarios están obligados a colaborar con la Inspección de Trabajo. Impedir o dificultar sus actuaciones vulnera la normativa administrativa y puede derivar en sanciones severas. En este caso, la identificación de los subinspectores y el carácter oficial de su visita quedaron plenamente acreditados.
✕
Accede a tu cuenta para comentar