Toledo y Xi’an avanzan hacia un hermanamiento histórico que impulsará la cooperación cultural, turística y empresarial

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, junto con el presidente de FEDETO, Javier de Antonio Arribas, y la delegación toledana han mantenido en Xi’an (China) una intensa agenda de trabajo para reforzar los lazos económicos, sociales y culturales entre ambas ciudades.

Durante la primera reunión con empresarios locales, Velázquez ha destacado que el objetivo es fortalecer el diálogo intercultural, la cooperación mutua y el desarrollo empresarial, según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

En este encuentro han participado compañías chinas de sectores clave como la construcción, la agricultura, la ganadería y la aeronáutica, interesadas en establecer relaciones bilaterales con Toledo y Castilla-La Mancha.

El presidente de FEDETO ha subrayado que estas conversaciones son un paso decisivo para abrir nuevas oportunidades de negocio, turismo e inversión en la región.

Camino hacia el hermanamiento Toledo–Xi’an

La delegación toledana, integrada también por la vicealcaldesa Inés Cañizares, el concejal de Turismo José Manuel Velasco, y representantes de la Diputación y del sector hostelero, ha mantenido además una reunión institucional con el vicealcalde de Xi’an, Xu Ketao, y responsables de Cultura y Turismo de la ciudad china.

El alcalde Velázquez ha recordado que este proceso de hermanamiento comenzó hace un año, cuando una delegación de Xi’an visitó Toledo, y ha subrayado que ahora se pretende consolidar ese vínculo.

"Toledo y Xi’an son dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, amuralladas pero abiertas al mundo, que comparten historia, cultura y vocación internacional", ha señalado el regidor.

Con más de 10 millones de habitantes y 1,3 millones de universitarios, Xi’an representa un socio estratégico para Toledo tanto a nivel turístico como industrial y empresarial.

El alcalde ha destacado también el interés de Xi’an por la artesanía, la historia y la cultura toledana, y ha propuesto desarrollar un proyecto común que refuerce la amistad entre ambas ciudades.

Este hermanamiento se presenta como una oportunidad para impulsar el turismo internacional en Toledo, atraer inversión extranjera y consolidar su posición como ciudad abierta al intercambio y la cooperación global