La Audiencia de Toledo juzgará en los próximos días a seis personas por traer a mujeres desde Colombia para explotarlas sexualmente

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará los próximos 10 y 11 de septiembre a seis personas acusadas de traer desde Colombia a España a siete mujeres para su explotación sexual, un delito por el que la Fiscalía solicita penas que suman doce años y medio de cárcel. Según el escrito de acusación, dos de los imputados mantenían una relación sentimental y se trasladaron a Toledo, donde con la colaboración de otros cuatro acusados organizaron una red de explotación sexual con mujeres procedentes de la localidad colombiana de La Virginia.

Un modus operandi sistemático

Los acusados contactaron con las víctimas en mayo de 2019, ofreciéndoles un falso contrato que incluía el pago de pasaportes, billetes de avión ida y vuelta, alojamiento hotelero y 1.000 euros en efectivo. Sin embargo, una vez en España, les impusieron una deuda de 3.000 euros que debían pagar ejerciendo la prostitución, además de cobrarles 150 euros semanales por un alojamiento calificado por la Fiscalía como "excesivo y desproporcionado". Algunas mujeres entraron al país a través de Francia y Alemania para evitar los controles del aeropuerto de Madrid-Barajas.

La red fue desmantelada en diciembre de 2019 cuando una de las víctimas se presentó voluntariamente en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Toledo, donde fue acogida como testigo protegido. Los registros domiciliarios realizados en marzo de 2020 permitieron encontrar a varias víctimas, así como dosis de cocaína, una báscula de precisión y dinero en efectivo, lo que llevó a la Fiscalía a incluir también un delito contra la salud pública en la acusación.