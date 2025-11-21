Cae un grupo criminal dedicado a cometer robos en la provincia de Toledo

La Guardia Civil ha detenido a seis personas por pertenecer a un grupo criminal especializado en la comisión de robos con violencia e intimidación, así como robos con fuerza en viviendas y establecimientos públicos, que actuaba principalmente en la comarca de Talavera de la Reina (Toledo).

El Equipo de delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Toledo inició el pasado mes de septiembre la operación “Cerone” con el fin de esclarecer los hechos e identificar a los autores.

Tras analizar el “modus operandi” de los diferentes robos en la zona, los investigadores concluyeron que todos ellos podían estar cometidos por un mismo grupo criminal estructurado y especializado en este tipo de delitos. Según averiguaron, los presuntos autores se desplazaban al lugar donde cometían los delitos con vehículos robados y llegaban a cometer hasta cuatro robos en una misma noche. Destaca, entre otros, el robo cometido en una joyería donde, además de sustraer numerosas joyas, agredieron al propietario causándole lesiones graves.

Además, los presuntos autores poseían diversas armas de fuego que utilizaban para amenazar a los moradores de las viviendas, a las que accedían haciéndose pasar por guardias civiles.

En el marco de la operación se han llevado a cabo un total de siete entradas y registros en distintos municipios de la provincia, donde han sido detenidas seis personas relacionadas con la comisión de al menos 44 hechos delictivos.

Entre los delitos que se les imputan destacan pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación, robo con fuerza en las cosas, numerosas sustracciones de vehículos, tenencia ilícita de armas y delitos contra la salud pública, entre otros.

En los registros practicados se ha conseguido recuperar una gran cantidad de efectos relacionados con la investigación, entre los que destacan: una motocicleta, varias armas de fuego cortas, dos carabinas de aire comprimido, numerosas joyas, varias monedas históricas de plata de gran valor, documentación identificativa guardia civil, armas blancas, así como diversas herramientas y maquinaria para la comisión de los robos.

El importe de los bienes recuperados ha sido valorado aproximadamente en 100.000 euros.

Para el desarrollo de la operación “Cerone” ha sido necesario coordinar el esfuerzo de diferentes unidades de la Comandancia de Toledo – ETPJ/ ROCA de las Compañías de Torrijos y Talavera de la Reina, USECIC, Grupo de Información, Seprona -, así como efectivos de la ARS de Madrid y Pontevedra, USECIC de las Comandancias de Albacete y Madrid, unidades caninas del Servicio Cinológico Central y Policías Locales de diferentes municipios de la provincia.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.