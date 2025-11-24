Mario, el joven de 22 años que abre un bar en un pueblo de Cuenca de 99 habitantes: "El éxito es vivir en mi pueblo"

Mario Pérez, un joven de 22 años de Valdemoro-Sierra (Cuenca), un pequeño municipio de 99 habitantes cesados en 2024, se ha convertido en un ejemplo de lucha contra la despoblación después de abrir el bar Haro en su municipio. El propio emprendedor asegura que, para él, el éxito es quedarse a vivir en su pueblo.

Pérez ha puesto en valor el retorno al medio rural comparando los precios con ciudades como Valencia, donde, según cuenta, el alquiler de su local podría costar diez veces más y el de una vivienda sería cinco veces superior.

Su decisión ha captado la atención del diputado de Reto DemográficoJavier Cebrián, quien se ha desplazado a su establecimiento con el objetivo de conocer de primera mano los retos que tiene por delante en su negocio y las motivaciones que le hicieron lanzarse a este proyecto.

Allí, el diputado de Reto Demográfico ha informado al joven de las líneas de ayuda como las de Mantenimiento a Comercios en municipios de menos de 250 habitantes, a las que podrá acogerse el próximo año.

Cebrián ha resaltado que los datos de población en la provincia de Cuenca son más que suficientes para "estar satisfechos". Entre los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, destaca la superación de la barrera simbólica de los 200.000 habitantes.

También ha subrayado que los municipios menores de 5.000 habitantes subieron en 1.373 personas con respecto al año anterior, llegando hasta los 94.263 y ha hecho referencia al incremento de la población de forma significativa en el tramo de entre 15 y 30 años, "una época vital importante porque marca el futuro de la provincia".

El medio rural, "lleno de posibilidades"

Cebrián ha destacado que jóvenes como Mario demuestran que el medio rural está lleno de posibilidades, "refuerzan las ganas de trabajar que tenemos por el futuro de esta provincia" y sirven para que el pesimismo no cunda en Cuenca.

"Hablar diez minutos con Mario te recarga las pilas para darte cuenta de que vamos en la buena dirección", ha concluido.