Castilla-La Mancha destinará 12 millones de euros en su nuevo Plan de Gastronomía hasta 2030

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado este lunes la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico de Gastronomía de Castilla-La Mancha 2025-2030. Con una inversión presupuestaria dotada de 12 millones de euros hasta 2030, esta estrategia se estructurará en 8 ejes estratégicos y 51 medidas para abordar los retos que la cocina regional debe afrontar en lo que resta de década.

Así lo han avanzado este lunes en el marco del VII Congreso Culinaria la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, junto al vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien ha destacado que esos 12 millones "son la cifra inicial de partida que ha establecido el Gobierno regional" aunque ha explicado que, en colaboración con los distintos sectores, "solemos ir por delante de los objetivos que nos hemos marcado", según ha informado la Junta en un comunicado.

Esos desafíos a los que debe enfrentarse el sector han centrado la visión del Gobierno regional en la elaboración de esta estrategia, tal y como ha señalado el vicepresidente primero de la Junta, en el marco de un Congreso vinculado al impulso de la gastronomía actual que llega a las nuevas tecnologías, que habla de futuro, de innovación, de sostenibilidad y de experiencias únicas y donde existe -ha dicho- esa conciencia de la importancia de consumir alimentos de kilómetro 0 o de temporada.

Esos ocho ejes estratégicos, que ha esbozado la consejera, abordan desafíos como la actualización normativa, el posicionamiento de marca de la cocina regional a través de Raíz Culinaria, incentivos al sector, la simbiosis entre turismo y gastronomía, la innovación y digitalización, el reto de la sostenibilidad, el impulso y la incorporación del talento y el prestigio del sector.

"Con la anterior estrategia hemos conseguido hitos muy importantes para la gastronomía regional, como hacer de la gastronomía un pilar estratégico de nuestra oferta turística, destacarla como un atributo regional reconocible a todos los niveles, de la mano de nuestras 12 Estrellas MICHELIN, 25 Soles y 95 Embajadores Raíz Culinaria, así como a todos los grandes y pequeños establecimientos que abren cada día sus puertas para atender a todos los visitantes y comensales; fomentar el orgullo de pertenencia a la marca y posicionar a nuestra región como un referente experiencial en el mundo de la cocina”, ha puntualizado.

En este contexto, Franco ha destacado el papel de una cocina "comprometida social y medioambientalmente", centrada en "hacer un mundo mejor". Además, ha subrayado el valor de la gastronomía como motor para impulsar la actividad turística en la región y como generadora de oportunidades y riqueza en Castilla-La Mancha.

De hecho, en el mes de agosto de este año, la comunidad alcanzó su segunda mayor cifra de empleo registrada, solo por detrás de mayo; y se sitúa como la tercera comunidad autónoma del país con mayor crecimiento en el gasto de los visitantes internacionales en restauración durante los primeros cuatro meses del año.