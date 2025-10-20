Detenido en Toledo por crear y difundir con IA imágenes de carácter sexual de 26 mujeres: algunas eran menores

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de revelación de secretos y pornografía infantil, al hallarse en su poder material pornográfico creado con inteligencia artificial a partir de imágenes reales de 26 mujeres, algunas de ellas menores deedad.

La investigación de la Policía Nacional arrancó el pasado mes de agosto tras recibir una denuncia de la madre de dos víctimas, quien había detectado la existencia de un canal en el que se difundían imágenes de contenido sexual, creadas con inteligencia artificial, en las que aparecían los rostros de sus hijas, según ha informado la Policía en nota de prensa.

En el transcurso de la investigación, se fueron identificando más víctimas. Todas ellas mantenían algún tipo de vínculo entre sí, bien por relaciones familiares, de amistad o laboral, por lo que los agentes llegaron a sospechar que el autor fuera alguien cercano a ellas.

Las pesquisas apuntaron a un varón de 28 años de edad, residente en Toledo, que había mantenido una relación personal con una de las mujeres afectadas.

En el registro que la Policía realizó en su vivienda se hallaron varios dispositivos electrónicos. Entre ellos, un teléfono que contenía fotografías y vídeos de carácter sexual, creados con herramientas de inteligencia artificial a partir de imágenes reales de las víctimas, que el detenido había obtenido de las redes sociales.

También se hallaron imágenes reales de otra de las víctimas, que aunque fueron captadas con su consentimiento, se difundieron sin conocimiento de la víctima a través de un canal que él mismo administraba, un espacio en el que involucraba activamente a los usuarios a través de encuestas y votaciones sobre los vídeos con el objetivo de crear más contenido.

Delitos y penas

Tal y como recoge el Artículo 189 del Código Penal español, está estipulado como delito la adquisición o posesión de pornografía infantil, así como aquella elaborada con la involucración de personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Esto hace referencia al "propio uso", el cual está condenado con penas de prisión de entre tres meses y un año de prisión.

De igual modo, el acceso a este tipo de contenidos está penado y con la misma carga, pero únicamente si se utiliza "a sabiendas". Es decir, si una persona se encuentra casualmente con un vídeo explícito de pornografía infantil en redes sociales no será castigada, pero sí por guardarlo o compartirlo. Para estos otros casos, las penas son mayores.

Otro delito es el de distribución de pornografía infantil, en el que entra en juego no solo el poseer estos archivos, sino también "producirlos, venderlos, distribuirlos, exhibirlos, ofrecerlas o facilitar su producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio". Esta acción está castigada con penas de entre uno a cinco años de prisión. El delito de distribución puede agravarse hasta los 9 años de prisión si se cumplen ciertas condiciones establecidas el Artículo 189.2 y 189.1 del Código Penal español.