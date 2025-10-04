Un restaurante en los Montes de Toledo, el templo de la cocina de caza que da vida al pueblo

Nos encontramos inmersos en plena temporada de caza, un momento perfecto para deleitarse con los sabores auténticos y tradicionales del campo. Durante estos meses, la gastronomía rural cobra especial protagonismo gracias a productos que reflejan la esencia de la tierra.

En este contexto, el restaurante Sartenilla, en los Montes de Toledo, se posiciona como un destino imprescindible. Aquí, la cocina tradicional se vive con pasión, destacando la caza como protagonista principal de su carta, elaborada con mimo y creatividad.

Para degustar algunas de sus creaciones hay que desplazarse hasta Ventas con Peña Aguilera, un lugar que no solo ofrece un entorno natural privilegiado, sino también la oportunidad de disfrutar de una experiencia gastronómica auténtica.

Sartenilla destaca por su apuesta por la carne de caza, un pilar fundamental que da alma a su propuesta culinaria. Platos elaborados con jabalí o ciervo transportan a todos sus visitantes a la esencia de la región, pero siempre con un toque actual que sorprende sin llegar a perder ese arraigo a la tierra. Es ese equilibrio entre lo tradicional y lo creativo es lo que hace exclusivo a este rincón toledano.

Tanto que así que se podría decir que la carta que ofrece es un homenaje al venao y al jabalí, con platos tan sabrosos como el venao estofado, el filete de venao a la plancha, el clásico venao con tomate o versiones más atrevidas como el venao a la cerveza o en escabeche.

También se puede probar el corzo al romero, la carrillera de jabalí, el lomo a la orza o incluso una hamburguesa de venao. Y si te apetece algo diferente, hay opciones como la carbonara española de venao, el chorizo de venao con picadillo o unos huevos rotos que no fallan nunca.

Más allá de la caza, puedes optar por platos reconfortantes como guisos generosos, sopas sabrosas y esas recetas de siempre que llenan el estómago. La cocina del establecimiento se adapta a las estaciones y a lo que la naturaleza ofrece. Todo ello con el objetivo de que cada visita sea única y haga volver a todos sus comensales.

Los postres caseros siguen la misma línea. Son sencillos, caseros y con sabor a pueblo, manteniendo siempre el sello de lo auténtico y artesanal. Entre ellos, destacan el flan de huevo y el coulant de mazapán.

Su reconocimiento con el Broche Gastronómico del Medio Rural avala su compromiso con la calidad y la comunidad castellanomanchega.

Cómo llegar

Para llegar desde Toledo al Restaurante Sartenilla, la mejor opción es ir en coche. Lo más cómodo es tomar la A-42 desde la capital regional en dirección a Madrid, un tramo que te llevará en dirección hacia la autopista principal. Cuando llegues a Mocejón, deberás conectar con la A-5, también hacia Madrid.

Ya en esta vía, en La Pueblanueva, debes tomar la salida hacia la N-401 en dirección a Alcázar de San Juan y, al llegar a Los Yébenes, tienes que seguir por la CM-410, que te conducirá directamente a Las Ventas con Peña Aguilera. Una vez en el municipio, debes atravesar la Avenida Ciudad Real hasta llegar al restaurante.

El trayecto abarca una distancia de unos 90 kilómetros y tiene una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos.