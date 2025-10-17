Acceso

Estos son los 7 domingos y 5 festivos que abrirán las tiendas en Castilla-La Mancha en 2026: calendario completo

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la lista de fechas en las que los comercios podrán abrir sus puertas el próximo año

Imagen de una mujer en el escaparate de una tiendaEuropa Press
María Martín Balmaseda
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes, 17 de octubre, la lista de fechas en las que los comercios podrán abrir sus puertas durante el año 2026, incluyendo siete domingos y cinco días festivos.

La medida establece el calendario de jornadas habilitadas para la actividad comercial en la región castellanomanchega, según queda recogido en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

En cuanto a los días festivos, los establecimientos podrán abrir al público el 2 de abril, Jueves Santo; el 6 de abril, coincidiendo con el Lunes de Pascua; el 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Asunción; el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; y el 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Además, se han autorizado como días de apertura comercial los siguientes domingos:

  • 4 y 11 de enero
  • 28 de junio
  • 29 de noviembre
  • 13, 20 y 27 de diciembre

La elección de estas fechas se basa en criterios relacionados con el interés comercial y las necesidades de consumo, considerando los momentos de mayor movimiento. Entre ellos, las temporadas de rebajas de invierno y verano, la campaña de Navidad y los días previos a festivos destacados.

Según ha informado la Consejería, el calendario se ha elaborado tras consultar a diversos órganos de representación y participación como el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha, el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de la región, así como organizaciones empresariales y sindicales más representativas del territorio.

