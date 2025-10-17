Estos son los 7 domingos y 5 festivos que abrirán las tiendas en Castilla-La Mancha en 2026: calendario completo

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes, 17 de octubre, la lista de fechas en las que los comercios podrán abrir sus puertas durante el año 2026, incluyendo siete domingos y cinco días festivos.

La medida establece el calendario de jornadas habilitadas para la actividad comercial en la región castellanomanchega, según queda recogido en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

En cuanto a los días festivos, los establecimientos podrán abrir al público el 2 de abril, Jueves Santo; el 6 de abril, coincidiendo con el Lunes de Pascua; el 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Asunción; el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; y el 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Además, se han autorizado como días de apertura comercial los siguientes domingos:

4 y 11 de enero

28 de junio

29 de noviembre

13, 20 y 27 de diciembre

La elección de estas fechas se basa en criterios relacionados con el interés comercial y las necesidades de consumo, considerando los momentos de mayor movimiento. Entre ellos, las temporadas de rebajas de invierno y verano, la campaña de Navidad y los días previos a festivos destacados.

Según ha informado la Consejería, el calendario se ha elaborado tras consultar a diversos órganos de representación y participación como el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha, el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de la región, así como organizaciones empresariales y sindicales más representativas del territorio.