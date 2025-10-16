Nuevo plan de vivienda en Castilla-La Mancha: ayudas de hasta 65.000 euros y préstamos sin intereses

La vivienda, el empleo y la equidad fiscal marcarán la agenda política de Castilla-La Mancha en los próximos años. Así lo ha expresado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante la sesión matutina del Debate sobre el Estado de la Región, donde ha desgranado las líneas maestras de su acción de gobierno. Entre anuncios económicos y guiños a diversos sectores, Page ha dejado claro que su gobierno "cumple, gestiona y anticipa", sin perder el foco social.

Uno de los grandes anuncios del día ha sido el lanzamiento del 'Plan Acción Vivienda', una batería de diez medidas que pretenden equilibrar el acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha, especialmente en zonas donde los precios han alcanzado niveles de presión insostenibles para muchas familias.

El plan arranca con una inversión de 45 millones de euros para la construcción de 800 nuevas viviendas, que estarán dirigidas a familias con rentas medias o bajas. La ayuda podrá alcanzar los 700 euros por metro cuadrado, con un tope de 65.000 euros por inmueble.

Pero la medida que más interés ha despertado es el nuevo préstamo a tipo cero para jóvenes menores de 36 años y familias con hijos, que permitirá financiar hasta el 20% de la entrada de una primera vivienda, con un máximo de 48.000 euros.

Una medida que busca "romper la barrera de entrada" y facilitar que más personas accedan al mercado inmobiliario sin hipotecar su estabilidad financiera. El requisito para optar a esta propuesta es llevar al menos dos años empadronados, salvo en zonas de extrema despoblación.

6.500 nuevas plazas públicas

En referencia al empleo público, Page ha confirmado la convocatoria de 3.500 plazas para 2025 y otras 3.000 adicionales para el siguiente ejercicio. La mayoría se concentrarán en sanidad y educación, los dos pilares con más carga de personal y necesidades estructurales.

En clave política, ha vuelto a criticar el legado del gobierno anterior: "Ya tuvimos un poquito de Milei por aquí. No con ese despeine… pero ya tuvimos un poquito”, ha ironizado.

Alivio fiscal

Otra línea estratégica pasa por la fiscalidad progresiva y ajustada. Page ha anunciado que los taxis estarán exentos de pagar la ITV, que se eliminará la tasa 'Acredita Formación' y que se reducirán a la mitad los impuestos de transmisiones para jóvenes compradores de vivienda. A ello se suma una deducción del 15% en el IRPF para quienes abran cuentas de ahorro vinculadas a la compra de vivienda.

"No nos dejamos llevar por el crecimiento de los ingresos públicos. Cumplimos la normativa y afrontamos con solvencia el futuro", ha remarcado, al tiempo que ha recordado que Castilla-La Mancha es la región con menor presión fiscal y que ya se han eliminado 68 tasas heredadas del anterior gobierno.