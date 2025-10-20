Catas al anochecer en ocho joyas patrimoniales de Toledo: cuándo y cómo apuntarte

La ciudad de Toledo acogerá este sábado 25 de octubre una nueva edición de 'DegusTO 2025. Especial Otoño', una experiencia sensorial única que aúna en la capital regional patrimonio, gastronomía local y música.

Así lo ha avanzado el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, durante la presentación de la iniciativa, en la que ha destacado el éxito de la edición anterior y ha recordado que esta acción se incluye en la campaña 'Toledo, tu patrimonio mundial', con la que se apuesta por un turismo de calidad y permitirá a casi 1.000 personas disfrutar del maridaje.

La cita ofrecerá 24 catas monumentales al anochecer, distribuidas en tres pases -a las 19.00 horas, 20.00 horas y 21.00 horas- en ocho espacios históricos de la ciudad:

La Balconada del Ayuntamiento de Toledo

El patio del Convento de San Antonio de Padua

El patio del Museo de Santa Cruz en el Claustro Bajo

El Claustro de la Mona del Convento de las Comendadoras de Santiago

La Mezquita de Tornerías

El Cigarral de Menores

La Puerta de Bisagra

Roca Tarpeya en los jardines del Museo Victorio Macho

Cada tendrá una duración de 45 minutos y se desarrollará en grupos reducidos a 36 personas, excepto en el Cigarral de Menores, que tiene aforo para 44. Durante la cita, se degustarán tres productos diferentes por tipología, escogidos para maridar entre sí.

Además, se ofrecerán productos gastronómicos de proximidad de toda la provincia de Toledo como Carriches, Marjaliza, Carpio de Tajo, Illescas o Manzaneque. Entre ellos, galletas, dulces, helados, vinos espumosos de la D.O. Méntrida y de la D.O La Mancha, aceites, cervezas, ibéricos y quesos, algunos de ellos premiados internacionalmente.

Cada espacio ofrecerá una atmósfera diferente, amenizada con música en directo que irá desde el jazz, al soul, la guitarra clásica o Dj.

Reserva y colaboración

Para participar será necesario reservar en la web https://turismo.toledo.es/ a partir de este martes, 21 de octubre. El precio es de 18 euros, los cuales se abonarán a los productores que participan el día de la actividad.

El evento cuenta con la colaboración de entidades como la Diputación, la Junta de Comunidades, la Real Fundación, la Fundación Cigarral de Menores, el Convento de las Comendadoras y el Convento de San Antonio.