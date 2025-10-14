La Guardia Civil refuerza la seguridad del cuartel de Toledo: apuntalan dos edificios habitados antes de su demolición

La Guardia Civil en Toledo ha estado inmersa desde principios de este año en un importante proceso para garantizar la seguridad de sus instalaciones y las familias que allí residen. Desde febrero, se han venido realizando actuaciones encaminadas al desalojo y la demolición de ciertos edificios que presentaban riesgos, mientras que otros permanecen bajo una estricta monitorización técnica para asegurar que puedan seguir habitándose con seguridad.

En concreto, las labores para reforzar la seguridad en el acuartelamiento de la Guardia Civil en Toledo continúan con dos nuevas intervenciones enfocadas en apuntalar los edificios 14 y 15 del complejo, tal y como ha confirmado la Guardia Civil en un comunicado oficial.

En él se detalla que estas nuevas actuaciones responden al informe técnico elaborado por el arquitecto del Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General, así como a la supervisión de la dirección facultativa encargada de la obra. Además, las medidas se basan en los resultados de los ensayos estructurales realizados sobre estos bloques, según la Jefatura de los Servicios de Apoyo de la Guardia Civil.

Actualmente, los edificios permanecerán en uso, pero con restricciones estrictas en cuanto a la sobrecarga permitida, sin que se puedan aumentar las cargas actuales. Esta situación se mantendrá por un máximo de dos años, periodo tras el cual los edificios deberán ser demolidos de manera inexcusable. Para asegurar la estabilidad durante este tiempo, se implementará un programa de mantenimiento bajo supervisión técnica continua.

Los residentes de los edificios 14 y 15 han sido informados tras celebrarse una reunión, donde se ha explicado con detalle las próximas intervenciones y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad en el acuartelamiento.

Un paso más cerca del diseño y construcción

En paralelo, técnicos de la Guardia Civil se reunieron el pasado 2 de septiembre con representantes del Ayuntamiento de Toledo para analizar las limitaciones urbanísticas y las posibilidades del actual solar. Este paso es fundamental para que el diseño y construcción de las nuevas instalaciones se ajusten a las normativas locales y respondan a las necesidades tanto del cuerpo como de sus residentes.

De esta forma, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de todo el personal y sus familias, garantizando que todas las acciones se desarrollen con el máximo cuidado para mejorar la habitabilidad, la funcionalidad y la calidad de vida dentro del acuartelamiento, adaptándose a las necesidades actuales y futuras.