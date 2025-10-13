Así puedes vivir una experiencia medieval gratis en un castillo de Toledo: vino, teatro y talleres

La Diputación de Toledo, a través de su Departamento de Turismo, pone en marcha una vez más una propuesta enmarcada en la iniciativa "12 meses, 12 experiencias en un castillo de la provincia de Toledo", con el objetivo de poner en valor el patrimonio histórico, el presente turístico y el futuro cultural del municipio de Polán.

Esta propuesta se desarrollará coincidiendo con la celebración del Mercado Medieval de Polán, que organiza el Ayuntamiento y que tendrá lugar entre los días 17 y 19 de octubre, lo que permitirá una promoción conjunta del castillo y del entorno por parte de ambas instituciones.

La programación incluye diferentes itinerarios que permitirán la participación de hasta 200 personas, con actividades culturales, talleres artesanales y experiencias gastronómicas únicas, que también servirán para visibilizar el trabajo de artesanos y profesionales locales.

Itinerario de mañana

El primero de los itinerarios se celebrará a las 11.00 horas y está previsto para 80 personas. Consistirá en una visita teatralizada por las calles del municipio a cargo de la compañía de teatro Atenea, que concluirá en el castillo con una exhibición de lucha medieval ofrecida por la Asociación Baucan de Toledo. A continuación, los asistentes disfrutarán de una cata de vinos teatralizada a cargo de Bodegas Garva de Toledo, maridada por el Complejo Luna Jamaica.

Paralelamente, se llevarán a cabo otros dos itinerarios de carácter más reducido, ambos con inicio a las 11.30 horas y con 20 plazas cada uno. Uno de ellos consistirá en un taller artesanal de elaboración de jabones, titulado "Jabón de Reyes", impartido por Ana de Castilla, de Carpio de Tajo.

El otro será un taller de diseño y confección textil denominado "Amuletos Aromáticos", dirigido por Tamara Hernández, de Fuensalida. Los tres grupos confluirán a media jornada en la exhibición de lucha medieval y en la cata de vinos con maridaje, sumando así una experiencia común para los 120 participantes de la mañana.

Itinerario de tarde

Por la tarde se desarrollarán dos nuevos itinerarios, ambos con 40 plazas y comienzo a las 18.00 horas. Uno de ellos repetirá el taller "Jabón de Reyes", mientras que el otro ofrecerá el taller textil "Crea tu Limosnera Medieval", también a cargo de Tamara Hernández.

A las 19.15 horas, ambos grupos se reunirán junto al castillo para participar en una cata de miel musicalizada, a cargo de Nerea Gutiérrez, de Miel de Melque, que estará ambientada con la música en directo del dúo de cuerda perteneciente a la Asociación Momentum String de Toledo.

Inscripciones

Las personas interesadas podrán realizar su reserva a través de la web www.turismoprovinciatoledo.es desde este lunes y hasta el 17 de octubre o hasta agotar plazas, con un máximo de dos reservas por participante.

Estas actividades están dirigidas exclusivamente a personas mayores de 18 años y no podrán inscribirse quienes hayan participado previamente en alguno de los castillos incluidos en este mismo programa durante 2025.

La Diputación de Toledo informará próximamente sobre la apertura de inscripciones para el resto de enclaves incluidos en esta iniciativa a través de sus canales oficiales: www.turismoprovinciatoledo.es y www.diputoledo.es.

Se recomienda a los participantes llegar con al menos 10 minutos de antelación al inicio de la actividad para facilitar la organización y el desarrollo de las experiencias programadas.