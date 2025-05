PP C-LM se suma al PSOE para pedir nuevas reglas de explotación del trasvase tras la sentencia del Supremo

El PSOE de Castilla-La Mancha ha consumado en las Cortes su propuesta parlamentaria en la que instan a tener un nuevo borrador del Real Decreto que modifique las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura de acuerdo a lo establecido en la nueva sentencia del Tribunal Supremo, una demanda que también ha sido apoyada por los 'populares' castellanomanchegos.

Esta propuesta de resolución ha salido adelante gracias a la mayoría que los socialistas tienen en la Cámara castellanomanchega -17 votos- y con el sí de los diez parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular. Los tres diputados de Vox han votado en contra.

Tal y como informaba este miércoles La Razón en Castilla-La Mancha, la sentencia determinaba que los caudales ecológicos del río Tajo no se pueden alcanzar de forma escalonada hasta el año 2027 en el tramo comprendido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres, ya que al tratarse de zonas protegidas, deben entrar en vigor de forma inmediata.

En la propuesta, que ha sido defendida por el diputado Francisco José Barato, se pide eliminar "la prórroga establecida sobre los caudales ecológicos para que queden establecidos inmediatamente y teniendo en cuenta en toda planificación las necesidades de la cuenca cedente", cuestiones, ha defendido, que "van en la línea" del Pacto Regional por el Agua firmado en Castilla-La Mancha con el PP.

"Se acabaron los privilegios a costa de limitar a Castilla-La Mancha y, por ello, entendíamos necesario traer este debate al pleno de hoy, entendiendo que todos los grupos celebraríamos estas buenas noticias para Castilla-La Mancha. Sin embargo, el pasado martes en el Congreso, Partido Popular y Vox se retrataron con sus votos en contra", ha afirmado el socialista, en alusión a la proposición de ley de la Asamblea de Murcia que pedía garantizar el trasvase Tajo-Segura, que no salió adelante en el Congreso de los Diputados y que recibió el apoyo del PP, Vox y UPN.

Ha reprochado al PP que dicen "una cosa aquí en Castilla-La Mancha, donde prometen defender el agua y los derechos de los agricultores y de los pueblos" y, sin embargo "luego callan y aceptan lo contrario en la calle Génova". "Por muchos golpes de pecho que vengan a darse desde esta tribuna son el partido que lo que realmente defienden es volver al memorándum de la vergüenza de Rajoy y Cospedal para volver a elevar las cantidades del trasvase Tajo-Segura".

Vox: "No deberían dar lecciones"

El diputado de Vox Iván Sánchez ha afirmado que este debate es "otra excusa más" para "no gestionar el agua ni en España ni en Castilla-La Mancha" amparándose "en continuas excusas entre las reglas de explotación del trasvase y la falsa alternativa", porque "niegan lo que necesita la región" que es "aplicar y a gestionar un plan nacional del agua".

A su juicio, "el plan nacional no entiende de ideologías, es una prioridad que necesitan los españoles". "Lo que hay que hacer es un plan nacional del agua y no estar jugando al gato y al ratón con el tema del agua en función de las regiones".

Sánchez ha cargado contra PP y PSOE, "culpables" ambos en materia de agua, que no deberían "dar lecciones".

PP sobre la región: "Una cuenca cedente silenciosa"

De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Carolina Agudo ha criticado que tras cuatro años y medio de la firma del "gran pacto regional por el agua en Castilla-La Mancha" el balance ha sido "la nada", criticando que el PSOE "está buscando enemigos fuera en vez de buscar la solución al problema". "En vez de defender a Castilla-La Mancha, nos están convirtiendo en una cuenca cedente silenciosa".

Ha propuesto un plan nacional consensuado por todas las comunidades autónomas y donde "Castilla-La Mancha luche porque sus necesidades sean prioritarias a la hora de elaborar este plan nacional". "Esto no va de ir unos contra otros, de dividir a los ciudadanos a los territorios. Esto va de defender a nuestra tierra, desde la solidaridad de agua para todos y donde las necesidades de Castilla-La Mancha se nos respeten y sean prioritarias", ha reivindicado.

Diez años de la gestión de Emiliano García-Page "en el que los pozos siguen cerrados, los expedientes siguen sin resolverse, las dotaciones son ridículas y no se ha proyectado ni una sola de las infraestructuras en las que ha tenido que invertir el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha criticado Agudo, que ha echado en cara al PSOE que "en vez de planificar, castigan" y "en vez de invertir, sancionan".

El Pacto Regional por el Agua es la posición que siempre va a defender el PP, según Agudo, que ha puesto énfasis en la "prioridad de la cuenca cedente", sin ceder "ante el ecologismo trasnochado".

"Agua para beber, no para desperdiciarla"

De su lado, la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez ha indicado que el Gobierno de García- Page no ha pedido "anular el trasvase", porque siempre ha dicho que sí al agua para beber, "cuando haga falta", pero ha defendido su 'no' al agua "para desperdiciarla o para hacer lo que les dé la gana a otros", una posición que conlleva que Castilla-La Mancha no pueda usarla.

Tras la demanda del PP y Vox de reclamar un plan nacional del agua, ha señalado que "la última vez" que se sustanció "un plan nacional, pasó algo muy curioso". "Lo que pasó fue que teniendo una disminución del 38% de los recursos disponibles en los embalses de Entrepeñas y Buendía y más de un 48% de disminución en cuanto a las aportaciones que recibían los embalses, el memorándum que se aprobó por Rajoy y Cospedal daba derecho de pernada al levante español para hacer lo que quisiera con el agua, sin tener en cuenta la cuenca cedente".

Castilla-La Mancha no estará "nunca" a favor de un plan nacional del agua cuyo objetivo es "dilapidar los recursos hídricos de Castilla-La Mancha como ya se ha puesto encima de la mesa con otros pactos Nacionales del Agua". "Ahí no nos van a encontrar. Queremos una planificación hidrológica de las siete cuencas que tenemos en Castilla-La Mancha que contemple siempre nuestros recursos. Y ahí nos encontrarán y seguiremos trabajando", ha puesto en valor la consejera del ramo.