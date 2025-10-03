Cuatro detenidos por el asesinato a tiros de dos hermanos en Casarrubios del Monte: los hechos ocurrieron en 2023

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas a los que se les atribuye dos asesinatos en la localidad toledana de Casarrubios del Monte, unos hechos ocurridos en diciembre de 2023. Las víctimas fueron halladas sin vida dentro de un vehículo, tras haber sido tiroteadas a sangre fría, sin posibilidad de defensa.

Las detenciones se han producido tras una investigación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Illescas y llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo, con el apoyo de equipos de Talavera, Badajoz y efectivos de seguridad ciudadana de las comandancias de Madrid y Badajoz.

Durante uno de los registros realizados por los agentes, se ha intervenido un arma corta de fuego ilegal, cargada y lista para ser utilizada, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Las primeras detenciones se han producido en Mejorada del Campo (Madrid), donde dos de los sospechosos se encontraban desmontando atracciones de feria. Un tercer detenido ha sido localizado en la localidad de Cebolla (Toledo), y el cuarto en Olivenza (Badajoz).

Todos ellos están relacionados entre sí por vínculos familiares y, según la investigación, forman parte del entorno feriante, lo que ha complicado su localización debido a su constante movilidad por distintas provincias.

Las pesquisas han confirmado que se trata de profesionales del sector de las ferias ambulantes, lo que les ha permitido mantenerse en movimiento durante meses y tratar de eludir la acción de la justicia.

Una vez detenidos, los cuatro implicados han sido puestos a disposición judicial. Tras tomarles declaración, el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional y sin fianza por su presunta implicación en este doble homicidio, considerado especialmente grave por la forma en la que se ejecutó.