Accidente mortal en la CM-310 en Saelices: muere el conductor de un coche tras chocar con un camión

Tragedia este viernes por la mañana en Saelices, Cuenca. Un hombre de 81 años ha fallecido después de que el coche que conducía chocara contra un camión en la carretera CM-310, a la altura del kilómetro 66.

El accidente ha tenido lugar pasadas las 8.30 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han desplazado rápidamente los servicios de emergencia, según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

En el camión viajaban dos personas. Por un lado, el conductor, que salió ileso; y, por otro, una mujer de 56 años que ha resultado herida y ha sido trasladada posteriormente al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

Al lugar han acudido también la Guardia Civil, los bomberos de Tarancón, un médico de urgencias y una UVI móvil para asistir.