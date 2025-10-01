Toledo
Cuenta atrás para la apertura de un gigante del ocio en Toledo: 30 marcas, cine y bolera a media hora de Madrid
El nuevo parque comercial, de 90.000 metros cuadrados, contará con una amplia oferta de moda, restauración, entretenimiento y espacios para toda la familia
Castilla-La Mancha se está consolidando como una alternativa real a Madrid para vivir, trabajar y también para disfrutar. La presión inmobiliaria y el elevado coste de vida en la capital están empujando a muchas familias y profesionales a establecerse en ciudades de la región, atraídos por precios más asequibles, buena conexión por carretera y una calidad de vida creciente.
Esta transformación no solo se refleja en lo residencial, también está impulsando una renovación en la oferta comercial y de ocio, con nuevos espacios que responden a una demanda local cada vez más activa y diversa.
Una de las iniciativas más representativas de este cambio es el futuro parque comercial Señorío Plaza, actualmente en construcción en Illescas, en la provincia de Toledo. Con unos 10.000 metros cuadrados de superficie, este nuevo espacio reunirá más de una treintena de locales y se perfila como uno de los centros de ocio y consumo más completos del entorno metropolitano madrileño.
En sus instalaciones confluirán marcas de referencia como Alcampo, Action, Lidl, Sprinter, JYSK, Feu Vert o Kiwoko, junto con una variada oferta de moda, hogar y comercio especializado. La restauración también tendrá un peso destacado con enseñas como VIPS, Ginos, Popeyes, Burger King, McDonald's, Big Pizza, Maki Toki o Kebabish, lo que lo convierte en un lugar pensado para distintos perfiles de público.
Pero el proyecto va más allá del puro consumo. Señorío Plaza contará con Cines Odeón de última generación, una bolera con zona recreativa y un espacio infantil diseñado para el disfrute de las familias. Su propuesta busca llenar un vacío existente en cuanto a centros de ocio integrados en esta parte de la región, evitando desplazamientos innecesarios hasta Madrid capital.
Las primeras imágenes del proyecto, compartidas a través de su cuenta oficial en Instagram, muestran un recinto moderno, abierto y diseñado para integrarse en su entorno urbano. A pesar de que se esperaba su apertura para el pasado mes de septiembre, los trabajos en la obra avanzan con cierta demora y aún no se ha concretado una fecha oficial de inauguración.
