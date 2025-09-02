Reabre en Luz del Tajo de Toledo una mítica firma de moda con más de 20 años de historia

El centro comercial Luz del Tajo, en Toledo, continúa renovando su oferta comercial y esta vez lo hace con una vuelta muy esperada: Sfera reabrirá sus puertas próximamente. La firma de moda, que cerró hace varios meses su establecimiento en el centro, volverá a ocupar su espacio en la primera planta, retomando así su relación con el público toledano.

El anuncio lo ha hecho el propio centro comercial a través de sus redes sociales, generando expectación con pistas sobre la identidad de la tienda. Sfera, marca perteneciente a El Corte Inglés, es conocida por sus "diseños actuales, versátiles y asequibles", lo que la convierte en una de las opciones favoritas para renovar el armario tras la temporada de verano.

Con esta reapertura, Luz del Tajo suma un nuevo impulso a su dinámica de renovación comercial, que recientemente también ha incluido la llegada de tiendas como USA Fitness y Cash Converters.

Sobre Sfera

Sfera nació en el año 2001 como parte de la estrategia de El Corte Inglés para crear su propia marca de moda, capaz de competir en el mercado del 'fast fashion' con firmas como Zara, H&M o Mango. La primera tienda abrió sus puertas en Madrid.

Desde sus comienzos, Sfera apostó por una expansión ágil dentro del territorio español, estableciéndose en ciudades clave y ubicaciones comerciales estratégicas. Su propuesta de ropa asequible, actual y para todos los públicos -mujer, hombre y niño- encontró pronto una sólida base de clientes.

Pocos años después, la marca inició su expansión internacional. Países como Portugal, México, Grecia o Filipinas fueron algunos de los destinos donde Sfera comenzó a consolidarse fuera de España. Hoy en día, Sfera es sinónimo de "moda accesible y de tendencia" que sigue ganando terreno tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.