La Policía caza en Talavera al agresor que dejó a un hombre inconsciente tras apuñalarlo en las fiestas

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina al presunto autor de una agresión con arma blanca ocurrida la madrugada del 21 de septiembre en las inmediaciones del recinto ferial de la ciudad. La reyerta dejó como saldo dos personas heridas, una de ellas con lesiones graves por arma blanca.

Los hechos sucedieron alrededor de las 6 de la madrugada, cuando se produjo una pelea entre varios individuos cerca del recinto ferial. Las patrullas policiales que acudieron al lugar encontraron a dos hombres gravemente agredidos, quienes tuvieron que ser ingresados de urgencia en el Hospital Nuestra Señora del Prado debido a la gravedad de sus heridas.

Desde el inicio de la investigación, la Policía Nacional recopiló datos y analizó imágenes de seguridad, lo que permitió identificar al presunto agresor. Se trata de un hombre con antecedentes por hechos similares. Según la investigación, el detenido apuñaló a una de las víctimas y, tras caer herida al suelo, continuó golpeándola hasta perder la consciencia.

El sospechoso se encontraba en paradero desconocido, por lo que la Policía estableció un dispositivo especial para su localización. Finalmente, fue detenido el sábado 27 de septiembre en Talavera de la Reina.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para identificar, localizar y detener al resto de implicados en esta agresión.