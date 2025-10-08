Eurocaja Rural alcanza el A3 de Moody’s y logra la máxima nota para sus cédulas hipotecarias

La agencia de calificación crediticia Moody's ha elevado en un escalón la calificación institucional de largo plazo de Eurocaja Rural, situándola en A3 con perspectiva estable. Del mismo modo, ha incrementado el rating de sus emisiones de cédulas hipotecarias hasta Aaa, máxima calificación crediticia para cualquier tipo de activo que otorga dicha agencia.

Moody's destaca de la Entidad la alta calidad de sus activos, con niveles históricamente bajos de préstamos dudosos e inmuebles adjudicados y su política de concesión conservadora junto con un alto nivel de cobertura del 140,65% frente a un 69,30% del sector. Al cierre del ejercicio 2024 la ratio de morosidad se situaba en el 1,62%, aproximadamente la mitad que la media sectorial, 3,32%, según ha informado la entidad en nota de prensa.

Respecto a la solvencia de Eurocaja Rural, la mejora de la calificación se fundamenta en una capitalización sólida, con una ratio CET1 del 20,10%; una buena capacidad de generación de beneficios, obteniendo un resultado después de impuestos de 116 millones de euros en el último ejercicio; y una financiación y liquidez estables, respaldadas por una base de recursos gestionados de clientes granular (8.741 millones de euros al cierre de 2024) y un elevado volumen de activos líquidos.

La valoración de Eurocaja Rural por parte de la agencia de calificación es muy positiva y confirma la fortaleza de su modelo de negocio, basado en una gestión prudente y consistente a lo largo de tiempo con un modelo de banca omnicanal, que combina la atención personalizada al cliente a través de una amplia red de oficinas ubicada en los territorios donde opera, complementada con su banca digital.

Actualmente, Eurocaja Rural se encuentra presente en nueve comunidades autónomas (Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón y Andalucía) y 23 provincias del territorio nacional. Su red comercial supera las 495 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.