Saqueo en el cementerio de Tarancón: así robaban estatuas y crucifijos de bronce de las tumbas

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas autoras de una serie de robos cometidos en el cementerio municipal de Tarancón (Cuenca), donde se habían producido sustracciones de elementos ornamentales de bronce pertenecientes a diversas lápidas.

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, se han esclarecido un total de 19 delitos, de los cuales 18 corresponden a robos con escalo en el camposanto y uno adicional a un robo con fuerza perpetrado esa misma noche en las instalaciones de la piscina municipal de la localidad.

La investigación se puso en marcha el pasado 18 de septiembre, tras la recepción de múltiples denuncias por parte de los afectados, quienes informaron de la desaparición de estatuas, crucifijos y otros elementos de bronce, materiales que suelen tener un valor económico elevado.

La gravedad de los hechos, sumada al impacto emocional causado al haber ocurrido en un lugar de culto, ha generado una fuerte alarma social en el municipio. Como respuesta, agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Tarancón han intensificado sus gestiones para esclarecer los hechos lo antes posible y tratar de recuperar los objetos sustraídos.

Durante el proceso de investigación se realizaron inspecciones oculares en el cementerio y otras diligencias que permitieron reconstruir el modus operandi de los ladrones. Según consta en el comunicado, los sospechosos accedían al recinto saltando el muro perimetral y, posteriormente, empleaban herramientas contundentes para arrancar los ornamentos metálicos de las lápidas, causando además daños significativos en el mármol y otros materiales que las conformaban.

Gracias a la labor de los investigadores, se ha logrado identificar a los presuntos autores y se ha procedido a su detención. Además, se ha logrado esclarecer el robo en la piscina municipal, cometido la misma noche, lo que refuerza la hipótesis de que los detenidos actuaban de forma coordinada.

Los tres detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón. La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer nuevas denuncias relacionadas con estos hechos en los próximos días.