El incendio de Almorox (Toledo) se reactiva durante la noche y amenaza a otros dos pueblos

El incendio forestal desatado ayer jueves en el término municipal toledano de Almorox y que bajó a nivel operativo 0 por la tarde, se ha reactivado durante la madrugada y amenaza a otras localidades.

Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), las llamas han obligado a elevar el nivel de emergencia.

Además, unas veinte personas han tenido que ser desalojadas durante la noche de un local de hospedería ubicado en las inmediaciones de Almorox

En la zona del fuego trabajan desde primera hora de la mañana de este viernes 7 medios aéreos, 19 terrestres así como 64 efectivos de las brigadas forestales.

Además, de profesionales de Castilla-La Mancha, colaboran medios de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Transición Ecológica

El incendio, que afecta también a las localidades de Paredes de Escalona y Cenicientos ha obligado a cortar tres carreteras, una de Madrid y dos de Toledo. En concreto se trata de las la M-544 (que une Almorox con Cenicientos), la TO-1455 y la T0-1560, según ha informado la Dirección General de Tráfico en sus redes sociales.

Este incendio se detectó las 14:25 horas de este jueves por la llamada de un particular, y afecta a una zona forestal leñosa no arbolada.