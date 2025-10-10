Velázquez celebra el talento y la tradición en Farcama 2025 en Toledo: "Nunca había sido tan internacional"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha participado este viernes en el acto de entrega de las Distinciones y Reconocimientos Artesanos de Castilla-La Mancha, celebrado en el marco de Farcama, la Feria Regional de Artesanía. Durante su intervención, Velázquez no solo ha felicitado a los premiados, sino que ha aprovechado la ocasión para resaltar el valor fundamental que tienen la creatividad, la tradición y la innovación dentro del sector artesano de la región.

Uno de los momentos más destacados del acto ha sido el reconocimiento al damasquinador toledano Ángel Luis Corrales, quien ha recibido la Medalla al Mérito Artesano. El alcalde ha subrayado que, a pesar de que Corrales ya cuenta con una trayectoria repleta de premios a lo largo de tres décadas, este galardón tiene un significado especial para él, un homenaje a su dedicación y talento continuado en el arte de la damasquinadura, una técnica que representa la identidad artesanal de Toledo.

Velázquez también ha destacado la buena acogida que está teniendo Farcama en su actual ubicación provisional, un espacio que ha sabido adaptarse para ofrecer una experiencia atractiva y accesible tanto para expositores como para visitantes, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La colaboración estrecha entre el Ayuntamiento de Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial ha sido clave para que la feria se esté consolidando como un éxito, con una asistencia notablemente alta. Además, el alcalde ha resaltado que esta edición de Farcama es la más internacional que se recuerda, lo que abre nuevas oportunidades para el sector artesano y fortalece su proyección más allá de las fronteras regionales.

De cara a la próxima edición, Velázquez ha expresado su esperanza de que Farcama 2026, pueda celebrarse en el renovado Parque de la Vega, un espacio que ha calificado de "excepcional" para acoger la feria. Esta nueva ubicación supondría un lugar simbólico para entregar los premios, marcando un "antes y un después" en la historia de Farcama.

Por último, el alcalde ha concluido su discurso subrayando que hablar de Farcama y de la artesanía es hablar de "creatividad, talento, tradición", pero también de "esfuerzo, dedicación y constante innovación". En este punto, ha reconocido los desafíos que supone la globalización para el sector, así como la esperanza y el entusiasmo con que los artesanos afrontan el futuro.

Ha felicitado a todos los galardonados, finalistas y participantes, destacando su ejemplo de trabajo, tesón y capacidad de adaptación, valores que, tal y como ha asegurado, "hacen mirar al futuro con ilusión desde Toledo y desde toda Castilla-La Mancha".