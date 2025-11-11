Un operativo en una carretera de Albacete acaba con 200 gramos de cocaína incautada y dos detenidos

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han detenido a dos vecinos de la localidad alicantina de Villena, de 37 y 40 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras intervenirles 209 gramos de cocaína.

La actuación de la Guardia Civil se inició durante el desarrollo de un dispositivo operativo en la autovía A-31, dentro del término municipal de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), donde procedieron a la parada e identificación de un vehículo, después de que este les resultara sospechoso.

Los ocupantes mostraron una actitud nerviosa y esquiva hacia los guardias civiles, quienes poco después localizaron un paquete que contenía una sustancia de color blanquecino. Tras ser sometido a la prueba de narcotest, se confirmo que se trataba de cocaína, arrojando un peso total de 209 gramos.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha impedido que las 2.090 dosis que podrían haberse elaborado con la droga incautada fuesen introducidas en los mercados ilícitos de tráfico de drogas y vendidas a los consumidores de sustancias de nuestra provincia, ha trasladado la Guardia Civil en un comunicado.

Diligencias instruidas y tipos de pena

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Albacete capital, que ha entendido de las actuaciones.

El vehículo en el que viajaban los detenidos, y donde fue descubierta la droga, ha quedado intervenido a disposición de la autoridad judicial que entiende del asunto. Según el artículo 368 del Código Penal, para los delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, los detenidos podrían enfrentarse a unas penas de prisión de 3 a 6 años.