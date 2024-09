Page asegura no ser "ni Sanchista ni Antisanchista"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado no ser "ni sanchista ni antisanchista" en su reciente entrevista en el programa 'Espejo.

Así mismo Page ha avisado a su compañero de partido, el presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez sobre las condiciones para mantener el poder en su reciente entrevista en el programa 'Espejo Público'.

"Se trata de hacer las cosas que has prometido y no a cualquier precio, ni de cualquier manera", destacaba Page en referencia al Gobierno y al PSOE que pretenden seguir gobernando "con o sin el Legislativo", tal y como expresó el Pedro Sánchez en el Comité Federal del pasado sábado.

Un Gobierno sin salida

García-Page ha calificado esta legislatura como "un callejón sin salida, una especie de laberinto sin salida".

"En qué condiciones queremos simple y llanamente mantener el gobierno si podemos o no podemos hacer cosas", ha apuntado el presidente autonómico en referencia al propio gobierno de su partido.

Page se moja sobre los indultos y la amnistía

Page ha confesado que "la amnistía y los indultos" forman parte de "una misma cadena". "Es decir, todo son consecuencias, no de que los indultos por sí mismos fueran buenos, ahora se venden como buenos, pero la intención original era ir tirando para adelante y cumplir compromisos para gobernar".

"Todos forman parte, en menor o mayor escala, de un cierto chantaje, a mi juicio bastante espurio, de los independentistas, y me preocupa muchísimo", ha denunciado el socialista castellanomanchego.

El papel de Page en el Comité Federal del PSOE

Preguntado sobre si sus criticas al acuerdo con ERC tendrán recorrido en su partido, García-Page ha indicado que se tiene la "mala costumbre" de pensar que el Comité Federal resuelve algo.

"Fue un comité importante en términos dialécticos, fuerte para entendernos, pasaron muchas cosas. Pero no se vota, no se decide", ha dicho el líder de la federación castellanomanchega, que ha vuelto a insistir en que "hay muchísima más gente en el Partido Socialista que tiene diferentes opiniones", pero no todos tienen la misma capacidad de hacerse escuchar. "Algunos tenemos protagonismo público, otros no".

"Lucho contra todo tipo de fanatismos en general, incluido a veces los internos, y contra cierto populismo interno que se coló en España en el 2007 y, que a veces podía representar Pablo Iglesias, y que excita las peores pasiones, a veces, de la militancia".

"Es más, me quisieron interrumpir la intervención porque decían que se fueran las cámaras cuando yo estaba hablando precisamente. Invitaron a los medios a entrar y vamos, que me quedé con la palabra en la boca. Es una cosa llamativa, de manera que cuando entré, ya estaba todo el mundo sentado, así que no tuve mucha ocasión de hablar con nadie", ha concluido.