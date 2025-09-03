Page avisa a Illa sobre Puigdemont: “Que no gobierne Cataluña con mando a distancia” y pide bajar el ruido por la quita de la deuda

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar un doble mensaje en clave nacional: uno a Cataluña y otro al debate abierto por la quita de la deuda autonómica.

Sobre la reunión mantenida entre el presidente catalán, Salvador Illa, y Carles Puigdemont, Page no ha dudado en calificarla de "críptica e indescifrable". Al mismo tiempo, ha deseado a su homólogo en Cataluña que haya sabido mantener "el mando a distancia" de la gobernabilidad en su territorio., remarcando que el expresidente "representa la peor cara y el peor problema de Cataluña".

Así lo ha manifestado a su llegada a la inauguración del curso 'De la idea a la acción: los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión' en Santander, desde donde ha dicho que en todo caso la reunión "suscita muchas preguntas e interrogantes" y de momento no hay "ninguna respuesta".

El presidente castellanomanchego aseguró que tiene un "aprecio especial" por Illa y ha destacado su esfuerzo por representar a Cataluña. Sin embargo, ha vuelto a lanzar un dardo contra Puigdemont, recalcando que "sería doloroso para los catalanes" que él también gobernara Cataluña con "mando a distancia".

La deuda, otro frente

En paralelo, Page también ha entrado de lleno en la polémica por la quita de la deuda autonómica aprobada por el Gobierno, que ha desatado críticas en barones del PP. Para él, el debate debería rebajar "decibelios", recordando que ya en la crisis financiera el Estado asumió la deuda de la banca "y algunos lo jalearon".

"Mucho antes de que lo plantearan los independentistas lo propuse yo, incluso gobernando Rajoy", ha asegurado, defendiendo que es de "justicia universal" que el Estado compense a las comunidades por un modelo de financiación que las obligó a endeudarse.

Recado a Núñez y al PP

Page también ha tenido palabras para el líder regional del PP, Paco Núñez, a quien ha acusado de "seguir a pies juntillas las instrucciones de Génova". "Dice que se opone a la quita, pero acto seguido ya señala dónde debería ir el dinero", ha ironizado.

El presidente socialista ha insistido en que los presidentes autonómicos deben ser "autónomos" a la hora de decidir si aceptar o no la condonación, en lugar de que lo marquen los partidos nacionales.

"Quitar el ruido del frentismo" es, según García-Page, la prioridad. Por ello, ha subrayado que él defenderá lo que beneficie a su tierra, no lo que pidan los independentistas". "Ya saben el cariño que les tengo", ha rematado.