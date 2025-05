Esto es lo que dice Page sobre los mensajes de WhatsApp filtrados entre Sánchez y Ábalos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cree que los mensajes de WhatsApp desvelados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su exministro José Luis Ábalos demuestran que había "tensiones" en el seno del partido desde el año 2012 y que las opiniones enfrentadas entre miembros socialistas no son "ningún teatrillo".

Así lo ha dicho García-Page en una entrevista este lunes en Onda Cero, en la que ha opinado que con estos mensajes se ve que el problema en el PSOE no es "simplemente de poder" o de "no dejarle gobernar al que está arriba", sino que "hay un problema de fondo que se abrió entre los que no estábamos por gobernar a cualquier precio y los que en cualquier momento podían hacerlo", ha manifestado.

En todo caso, en lo que a él mismo respecta, el ejecutivo autonómico ha apuntado que aunque "había tensión", sus conversaciones con Ábalos fueron "mínimas" y ha mantenido "alguna más" con Santos Cerdán, aunque "en un tono bastante amable y razonable". "A lo mejor se trata de que me dieron por perdido desde el primer momento", ha ironizado.

