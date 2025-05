Lambán y Page denuncian las "presiones" y "censura" que Sánchez ejerce dentro del PSOE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el expresidente de Aragón, Javier Lambán, se han pronunciado públicamente después de que se hayan filtrado varios mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno, y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en las que el presidente pedía reprimir a las voces discordantes del partido, entre los que se encontraban ambos políticos autonómicos.

En este sentido,García-Page ha reconocido en el programa 'Más de Uno', de Onda Cero, con Carlos Alsina, que "no recuerda" llamadas para ejercer presión por parte de Ábalos y que, de haber sido así, estas fueron "ineficaces", pues no cambió su actitud. Mientras, el expresidente aragonés ha revelado que el propio presidente del Gobierno le llamó en varias ocasiones "desde la ira" y con "una gran périda de control".

Llamadas "ineficaces" a García-Page

"Las llamadas de Ábalos fueron ineficaces, porque me da lo mismo si me insultan o no... A mí lo que me preocupa son problemas de fondo, y me duelen mucho más los pactos con los independentistas que lo que piensen de mí personalmente", ha exclamado García-Page tras explicar que sus discrepancias con Sánchez vienen de lejos, remontándose a diciembre de 2015, cuando tras las elecciones generales el PSOE acordó no pactar con "radicales, ni con independentistas, ni con la derecha"; un pacto que se rompió poco tiempo después.

No obstante, el presidente manchego ha asegurado que aunque nunca percibió una sensación amenazante, lo cierto es que sí que hubo tensión, que se hacía notar no solo en mensajes, sino en actitudes y comentarios, aunque "no hubo presión que surtiese efecto".

"Las conversaciones de Santos Cerdán y Ábalos conmigo siempre fueron en un tono amable. A lo mejor tiene que ver con que me dieron por perdido desde el primer momento, o que se dieron cuenta de que no soy de los que hace la pelota", ha explicado García-Page.

Sánchez llamó a Lambán desde la "ira" y la "pérdida del control"

El expresidente socialista del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha reconocido que, pese a las llamadas que pudo recibir en alguna ocasión de Ábalos o de Santos Cerdán, el propio barón socialista también recibió la llamada del presidente Sánchez en hasta cuatro ocasiones para expresarle su descontento con él.

En esas llamadas, Lambán ha denunciado que le sorprendió la "ira" y la "pérdida de control" que el propio barón percibió por comentarios que había hecho y que no habían gustado al secretario general del PSOE, y que en ocasiones "la reacción [de Sánchez] fue absolutamente desmesurada".

"Me parecía más fruto de una obsesión que de una relación entre un responsable político y otro de su mismo partido que discrepa de él", ha argumentado Lambán, mientras que ha lamentado que "en otros tiempos del PSOE [las opiniones discordantes] se admitían con bastante naturalidad".

Sánchez y Ábalos eran "uña y carne"

El presidente castellanomanchego ha asegurado que la filtración de los mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno y el exministro de Transportes reflejan dos cosas: que "Ábalos y el presidente eran uña y carne" y que la hostilidad dentro del PSOE a los presidentes autonómicos antiguos a la llegada al poder de Sánchez fue algo "sobrevenido".

Además, García-Page ha apuntado que, bajo su criterio, Ábalos es "en gran parte" el "artífice" de la carrera política de Pedro Sánchez, sobre todo desde que la dirección nacional del partido accediese a pactar con indepententistas y partidos de derechas.

"Si se hubieran conducido las cosas con una actitud más tolerante a las críticas, no hubiera habido tanta tensión y crispación [dentro del PSOE]. La verdad es que los que estábamos de presidentes autonómicos antes de los cambios en la dirección del PSOE nos encontramos con una hostilidad sobrevenida", ha argumentado García-Page, que ha reconocido que la situación está ahora "más agravada".

Lambán denuncia la "obsesión enfermiza" de Sánchez

El exsecretario general del PSOE de Aragón ha reconocido no sentirse sorprendido después de leer cómo el presidente del Gobierno se refería a él como "petardo", pues esto era "algo presumible" de una "relación conocida" entre ambos.

No obstante, el aragonés sí se ha mostrado sorprendido por la "obsesión enfermiza" de Sánchez " que este demostraba por los barones para tenerlos "controlados" y "marcarles la dirección" de lo que tenían "que pensar y que decir".

Por su parte, Lambán ha apuntado que las conversaciones con Ábalos siempre fueron "bastante cordiales" y que el mayor aparato de "censura, presión y descalificación de la disidencia" fue la propia militancia, que se erigió como "censora" tras ser absorbida por el denominado 'sanchismo'.