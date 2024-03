Page muestra su apoyo a las víctimas del 11M y expone que "es importante recordar lo que pasó para que no se vuelva a repetir"

Hoy se cumplen 20 años del mayor atentado terrorista en España. Un total de diez explosiones casi a la vez en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid arrebató la vida a 193 personas y dejó más de dos mil resultaron heridos aquel 11 de marzo de 2004.

Con motivo del aniversario de esta tragedia, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su "apoyo permanente a las víctimas y familiares" porque asegura que "es importante recordar lo que pasó para que no se vuelva a repetir".

"Independientemente de esos días, se produjo en un momento muy circunstancial de elecciones, e independientemente de la gestión que se hizo o no de la crisis, lo cierto y verdad es que hay que manifestar permanentemente un apoyo a las víctimas. Creo que nadie termina de irse de este mundo mientras se le recuerda", ha manifestado García-Page durante la inauguración de una escuela infantil en Galápagos (Guadalajara)

Los actos de homenaje durante estos días "no son protocolarios" ha reclamado el presidente del ejecutivo regional quien además ha asegurado que esta reivindicación de las víctimas "tiene una importancia, primero hacia los que vienen detrás, para que sepan lo que pasó. Es la mejor manera de que no se vuelva a repetir, no perderlo de vista. Pero también en favor de las familias y en favor de las propias víctimas".

Desde ese 11 de marzo de 2004 España "ha aprendido muchas lecciones, no todas las que debiéramos, pero tenemos que reafirmarnos en lo que tenemos", ha señalado. En este sentido, García-Page ha añadido que la España de hoy es "razonablemente opulenta, si se compara con lo que pasa en el mundo" y por tanto, "las nuevas generaciones de españoles, afortunadamente no van a tener que vivir lo que vivimos hace 20 años, justamente en un día como hoy"

"No se puede garantizar bajo ningún concepto que los futuros españoles vayan a presenciar algo así porque el fanatismo se abre paso en las sociedades actuales, al mismo tiempo que se abre paso el populismo, al mismo tiempo que se abre paso el frentismo más elemental", ha alertado García-Page.

"Aunque cueste, aunque sea más lento y aunque exija decisiones, el camino correcto es precisamente el que marca la democracia, la Constitución, las instituciones y nuestra trayectoria democrática", ha incidido el presidente castellanomanchego.

En esta dirección, Page ha vuelto a reivindicar el valor de la democracia y de la Constitución en España: "Lo que ha pasado lo ha protagonizado la sociedad, no ha sido obra de alguien importante, de un rey, de un presidente. Es, sinceramente, la consecución de nuestro ejercicio libre y democrático", "la democracia da instrumentos para conseguir lo que más o menos deseamos o necesitamos, sin necesidad de ningún tipo de fanatismo".

En cuanto a Castilla-La Mancha, García-Page ha recordado que la región por su cercanía a Madrid y por compartir esta línea de tren, sufrió de manera directa ese 11 de marzo. "Buena parte de ese golpe nos lo llevamos los vecinos y vecinas de esta tierra, que además iban normalmente a trabajar o a estudiar a Madrid".

.