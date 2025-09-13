El rincón secreto de Sara Carbonero en La Mancha: una mesa reservada y un vestido en vitrina

A pocos kilómetros del centro de Corral de Almaguer, en el corazón de la provincia de Toledo, se encuentra uno de los lugares más íntimos y especiales para Sara Carbonero. Alejado del foco mediático y del ruido de la ciudad, el restaurante El Patas no es solo un templo de la gastronomía manchega, sino un auténtico cobijo de paz para la periodista.

Este establecimiento familiar, de cocina tradicional y platos generosos, ha sabido ganarse el cariño de vecinos y visitantes. Pero entre todos sus comensales, hay una figura que destaca por el vínculo especial que mantiene con el local. Sara Carbonero, nacida en Corral de Almaguer, nunca ha roto sus lazos con su tierra, y El Patas se ha convertido en su rincón seguro. Literalmente.

El restaurante alberga una sala privada, discreta y apartada del bullicio del comedor principal, que los propietarios han reservado exclusivamente para ella. Allí se encuentra la mesa número 19, permanentemente señalizada con un cartel que reza 'El rincón de Sara Carbonero'. No es una simple anécdota, sino una muestra del afecto mutuo que existe entre la periodista y este enclave tan manchego.

La sala guarda además un detalle muy personal. En una vitrina se exhibe uno de los vestidos que la propia Sara donó al restaurante, como símbolo de cariño y de pertenencia. Este gesto, lejos de ser un capricho, consolidó aún más su conexión con El Patas, al que ya muchos en el pueblo se refieren como su "segunda casa".

Aunque no siempre acude cuando visita el pueblo, cuando lo hace, sabe que su mesa está intacta, esperándola, lista para ofrecerle tranquilidad, intimidad y el sabor de lo auténtico. Entre sus platos favoritos, destacan la paletilla de cordero, especialidad de la casa, acompañada de un buen paté casero y, cómo no, una copa de vino.

Cómo llegar desde Toledo

La forma más directa y cómoda de llegar a Corral de Almaguer desde Toledo es en coche. El trayecto comienza por la carretera N‑400, que conecta con la autovía A‑4 en dirección a Ocaña. Desde allí, se puede continuar por la N‑301 o, si se prefiere una vía más rápida, tomar la AP‑36, ambas con acceso directo o cercano al municipio.

La distancia total ronda los 90 a 95 kilómetros, en función de la ruta elegida, y el tiempo estimado de viaje es de aproximadamente una hora a una hora y cuarto.

Una vez llegues al pueblo, encontrar el restaurante El Patas es sencillo. Desde el centro del municipio, solo tienes que seguir la carretera CM‑3000 en dirección a Quintanar de la Orden. A las afueras, a pocos minutos en coche, verás la señalización que indica el desvío hacia el restaurante, que se encuentra en una zona tranquila y rodeada de paisaje manchego.