Page dice que se dejará la piel por los Presupuestos y alerta del clima político "asfixiante" en España

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García‑Page, ha afirmado que se va "a dejar la piel” para que se lleguen a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, pues considera que "no es indiferente" para él si estos existen o no, dado que "afecta en la gestión diaria con los ministerios" y repercute también en muchos alcaldes si la Junta no cuenta con las cuentas regionales.

Así se ha pronunciado este viernes desde El Torno (Ciudad Real), al inaugurar una vivienda para mayores, donde ha defendido que su región goza de "un espacio de tranquilidad" donde "nos entendemos", en vez de "hablar de barbaridades". "Intentamos llevarnos bien, hay estabilidad, podemos hablar de la sanidad o de la educación", ha puntualizado.

García‑Page se ha pronunciado con claridad porque cree que "una parte determinante de nuestros intereses no se juegan aquí, se juegan en Madrid o en Bruselas". "A ver si vamos a encontrar que es legítimo que un independentista quiere decir barbaridades para romper nuestra convivencia, romper España", ha añadido.

También ha alertado de lo "asfixiante" que resulta el clima político nacional, con "debates" que, en su opinión, muchas veces son "una pérdida de tiempo" y sirven solo para mantener posiciones de poder. Sin embargo, ha mostrado un optimismo firme: "el 95 % de las peleas que hay, la gente sabe que no valen para nada".

En cuanto al ámbito agrario, ha pedido unidad ante la reforma de la Política Agraria Comunitaria. Ha advertido sobre "lo que nos vamos a jugar en los próximos años para que Europa no quite el dinero para la agricultura y la ganadería" y que "el campo no puede pagar los platos rotos".

"En los próximos meses tengo una prioridad absoluta de unir a todo el sector, a todos los partidos y aliarnos también con el Ministerio de Agricultura, con el Gobierno de España, para hacer un frente común en la defensa de nuestra Política Agraria Comunitaria"., ha subrayado el líder autonómico.

Finalmente, ha deseado un país con "calma política, la previsibilidad, la estabilidad y la normalidad" que, tal y como ha asegurado, ya se respiran en su región.