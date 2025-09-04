Puy du Fou España refuerza su apuesta por el sector MICE con más de 30.000 asistentes y 300 eventos en 2025

Desde el inicio de su actividad en 2021, Puy du Fou Eventos ha crecido de manera exponencial, convirtiéndose en un lugar de referencia para la celebración de eventos profesionales y corporativos. En lo que llevamos de temporada 2025, el parque ha organizado cerca de 300 eventos con alrededor de 30.000 asistentes, acogiendo a empresas de todos los tamaños y sectores, desde multinacionales hasta pymes.

Puy du Fou Eventos cuenta con espacios singulares disponibles los 365 días del año Puy du Fou

La confianza del sector se refleja en que más del 50% de los clientes repite y que ya se cuentan con reservas confirmadas incluso para 2026 y 2027. Tal y como destaca Daniel Romero, director del área MICE del parque, “el crecimiento de Puy du Fou Eventos en tan pocos años refleja la confianza que las empresas depositan en nosotros. Nuestra misión es ofrecer espacios únicos y experiencias memorables, donde cada evento se convierte en algo irrepetible y con alma”.

En lo que llevamos de temporada 2025, el parque ha organizado cerca de 300 eventos con alrededor de 30.000 asistentes

El parque dispone de más de 10 salas de reuniones, además de espacios singulares como auditorios con capacidad de 2.000 personas y una finca de más de 40 hectáreas perfecta para eventos al aire libre.

Además, Puy du Fou España ofrece la posibilidad de celebrar eventos los 365 días del año, tanto a parque abierto como cerrado, incluyendo la opción de privatizar el recinto y sus espectáculos en exclusiva.

Eventos con alma y a medida

El éxito de Puy du Fou Eventos radica en un equipo humano especializado que trabaja cada cita de manera personalizada y con atención al detalle.

Puebla Real Puy du Fou

Cada evento se diseña ad hoc según los objetivos de cada cliente, convirtiéndose en una experiencia única, memorable y con alma.

Novedades 2025

La oferta se amplía este año con:

Nuevo espectáculo histórico: El Tambor de la Libertad, que revive con emoción la Guerra de la Independencia española.

Dos nuevas salas: el Salón Califal (ubicado en el Askar andalusí, un magnífico poblado histórico inspirado en Al-Andalús) y Breda (ubicado en Villanueva del Corral, el corazón del Siglo de Oro), ampliando las opciones para reuniones y presentaciones.