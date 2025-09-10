¿Puede operar Bolt dentro de Toledo?: estas son las licencias según el Gobierno regional

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha aclarado que la empresa de movilidad Bolt solo tiene licencias para traslados interurbanos, como pueden ser los trayectos entre la capital regional y municipios cercanos como Olías del Rey o Bargas.

Durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, Padilla ha subrayado que las autorizaciones concedidas por la Consejería de Fomento "se limitan estrictamente a este tipo de desplazamientos". "Es para lo que nosotros podemos dar licencias", ha apuntado.

Respecto a los traslados que Bolt pueda estar ofreciendo dentro del casco urbano de Toledo, la portavoz ha sido tajante y ha pedido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que "actúen si se comprueba que la compañía está incumpliendo con la legislación al realizar trayectos urbanos".

Además, ha insistido en que, si se están prestando servicios que no se ajustan a la legalidad, "se tiene que actuar y poner multas".