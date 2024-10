SESCAM ofertará 507 nuevas plazas de formación sanitaria especializada en 2025, un 8% más que en 2023

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ofertará un total de 507 nuevas plazas de formación sanitaria especializada en el año 2025, lo que supone un 8% más que en el año 2023, tal y como ha informado el director gerente del SESCAM, Alberto Jara, en rueda de prensa.

Estas nuevas plazas convertirán a Castilla-La Mancha en la comunidad autónoma con mayor oferta de este ámbito en España, ha incidido el Jara.

Por otro lado, el director gerente ha destacado que esta apuesta por la docencia y la formación es un "ejemplo claro" del modelo de gestión del Sescam que se encuentra en estos momentos en una fase de "consolidación y transformación" a todos los niveles.

Sin embargo, Jara ha advertido de que los datos no solo son importantes desde el punto de vista cuantitativo sino también desde el cualitativo, de tal forma que "áreas estratégicas" como la Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria han dado "un vuelco" y en 2025 tendrán una oferta de 110 y 115 plazas, respectivamente.

En este sentido, Jara ha destacado la gerencia de Tomelloso y Manzanares (Ciudad Real) que en el próximo año van a formar especialistas en dichos ámbitos y también en Digestivo.

Así mismo, la Gerencia de Atención Integrada ha aumentado la oferta de plazas en Anestesia y en la de Valdepeñas se ha incorporado a especialistas o residentes en Familiar y Comunitaria.

Jara ha querido unir este aumento en la oferta con el esfuerzo por la retención de los residentes que acaban dentro de la plantilla del Sescam, con unas cifras que, ha dicho, ya superan el 80%.

"Esto se debe a una apuesta por la formación especializada y, sobre todo, por la atracción del talento y por todas las inversiones que conlleva no solo en el área de la formación sino también en la tecnología y en las infraestructuras. No nos conformamos con formar a más profesionales, no nos conformamos con retenerlos, sino que nos preocupamos para que su formación continúe a lo largo de toda su trayectoria profesional", ha desarrollado.

En este punto, ha recordado que en los últimos diez años, el Sescam ha invertido cerca de 13 millones de euros en nuevos modelos de formación que han sido "reconocidos y premiados".

La UCLM, entre las 200 mejores universidades jóvenes del mundo según Young University Ranking 2024 UCLM

Convenios con universidades

El director gerente ha puesto en valor la relación con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y con la Universidad de Alcalá (UAH), algo "imprescindible" y que es "una apuesta por la excelencia".

"La colaboración entre ambas universidades y el sistema sanitario regional es absolutamente estratégica, de hecho es una apuesta cada vez más consolidada y que nos permite establecer sinergias con un objetivo común, que es perseguir la excelencia en los cuidados, en los tratamientos y en el abordaje de la salud de los ciudadanos", ha apuntado.

Pero esta colaboración no solo se queda aquí, sino que el Sescam tiene firmados convenios con ambos centros universitarios por los que los centros hospitalarios, servicios centrales y edificios administrativos del Sescam y todos los centros de Atención Primaria se ponen a disposición para la formación "transversal y longitudinal" de otro alumnado no directamente relacionado con el ámbito de las Ciencias de la Salud, como es el caso de estudiantes de Bioquímica, Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, Economía, Administración de Empresas, Trabajo Social o Química.