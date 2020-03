El hospital de campaña de Segovia, sin respuesta

La Junta aún está esperando una respuesta por parte del Gobierno para la instalación, con ayuda del Ejército, de un hospital de campaña en Segovia, debido a la saturación del complejo segoviano por su cercanía a Madrid. Así lo afirmó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en su rueda de prensa diaria en relación a la incidencia del coronavirus en Castilla y León.

En este sentido, recordó que esta petición se cursó al Gobierno central el pasado viernes, y el Ministerio se comprometió a dar una respuesta al Ejecutivo autonómico que aún no ha llegado, al igual que la petición de usar la nueva cárcel de Soria para albergar un hospital de atención a enfermos por COVID-19, que aún está pendiente del visto bueno.

Mientras, la Feria de Valladolid ha sido el lugar elegido por la Junta para montar el primer hospital de campaña de Castilla y León para hacer frente al incremento de pacientes contagiados. El espacio elegido es el Pabellón cuatro, el más moderno, con un aforo en su actividad ordinaria para 5.000 personas, y que ahora albergará unas 200 camas.

Este martes comenzaron los trabajos en las instalaciones los equipos de limpieza y desinfección, que se afanaron en dejar el espacio listo para que a partir del miércoles se proceda ya a habilitar esta nave como hospital de campaña frente a la pandemia.

En la @feriavalladolid se están preparando las instalaciones por si es necesario montar un hospital de campaña para atender el "pico" de contagios que se prevé en los próximos días.

Es el mejor momento para ello: #QuedateEnCasa



Mejor en tu casa que en un hospital 😉 pic.twitter.com/AuiHWt8Hm9 — PoliciaValladolid (@PoliciaVLL) March 24, 2020

Con este hospital de campaña la Junta pretende dar respuesta al posible incremento de la presión asistencial sobre los hospitales de Sacyl y los de la sanidad privada, debido a que todavía no se ha alcanzado el pico de la epidemia.

“Estamos intentando adelantarnos y ponernos en lo más grave pero tenemos que insistir en la cuarentena social. nNo podemos estar relacionándonos en las calles, esto también es para el medio rural, tenemos que tener mucho cuidado. Es una enfermedad con baja tasa de letalidad pero alta tasa de contagio. Por favor, no es el momento de relajarse, sino de tomar todas las medidas posibles de cuarentena y aislamiento”, añadió la consejera.

“Seguimos detectando comportamiento que no cumplen el Estado de Alarma, especialmente en los pueblos. Si esto no se hace puede estar sujeto a sanciones y esperamos que esté claro que no es necesario llegar a ese punto, sino el compromiso de cada uno con el aislamiento”, señaló, al tiempo que apuntó que “la semana no va a ser buena”.

Finalmente, mostró su agradecimiento a “todos los que están atendiendo la dimensión del problema, por su paciencia y su obediencia. Vamos a poder con esto si todos hacemos lo que tenemos que hacer. No es el momento de relajarnos, sino de extremar las precauciones. La heroicidad es quedarse en el domicilio”.