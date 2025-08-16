Movilidad lanzará un paquete inversor de 89,5 millones en carreteras durante la segunda mitad del año

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital encara en esta segunda mitad del año la puesta en marcha de un paquete inversor de 89,5 millones de euros para las carreteras autonómicas que incluye desde la mejora de la señalización hasta labores de conservación, de renovación de firmes y obra nueva como el nuevo parque de maquinaria de Valladolid. A todo ello se unen otros 57,3 millones de euros de los contratos licitados en lo que va de ejercicio.

De acuerdo a la programación de la Consejería de Movilidad a la que tuvo acceso Ical, este departamento, uno de los más inversores de la Junta, gestionará un contrato de casi cinco millones de euros para la mejora de la señalización vertical, para lo que tramitará un expediente por cada provincia que se suman a los 5,1 millones destinados a la señalización horizontal ya licitados este año.

En paralelo, el departamento de José Luis Sanz Merino lanzará la licitación de cinco grandes contratos para la conservación de carreteras de la zona norte de Burgos, este de León y las provincias de Salamanca, Segovia y Zamora que rondarán los 68 millones, puesto que se prevé un presupuesto base de unos 14 millones para cada uno de los expedientes, que llevará meses de tramitación hasta que se formalicen con las empresas.

Además, Movilidad licitará próximamente dos actuaciones importantes como son la variante de Yanguas, con un presupuesto de licitación superior a los 5,3 millones y que evitará la travesía de la SO-615 a su paso por la localidad soriana, y la construcción del nuevo parque de maquinaria de Valladolid, que permitirá una mejor gestión de las tareas de conservación y mantenimiento de la red autonómica de carreteras en la provincia y cuyo presupuesto supera los 2,6 millones.

Igualmente, destacan dos actuaciones que se licitarán a finales del ejercicio, una con el ensanche y refuerzo del firme de la SA-213 desde la ermita del Cristo de la Laguna, en Aldehuela de Yeltes, hasta su enlace con la Autovía de Castilla (A-62), cerca de la localidad de Bocacara (Salamanca), que comprende aproximadamente 18,45 kilómetros y su presupuesto supera los 6,8 millones; y otra gran licitación como es la rehabilitación del puente sobre el río Esla en Villafer (León), en la carretera LE-524, al que se destinará un presupuesto superior a 1,4 millones.

Todo ello se suma a los contratos ya licitados durante este ejercicio como la conservación viaria de la zona sur de Burgos y de la provincia de Soria o las actuaciones de renovación del firme en la CL-629 en sus diez kilómetros más septentrionales, que alcanzan el límite con Vizcaya.

Finalmente, la Consejería de Movilidad ha dado luz verde a una actuación de señalización, barrera y protecciones de pasos salvacunetas en toda la carretera BU-825 así como una mejora de la SG-322 entre Marugán y Muñopedro que continúa la mejora del firme del tramo entre Marugán y la N-110, que se encuentra “muy avanzada”.