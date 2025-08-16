Evacuadas 120 personas del refugio de montaña de Collado Jermoso (Posada de Valdeón, León) por los fuegos

La Guardia Civil evacuó hoy a 120 montañeros que se encontraban en el refugio de montaña de Collado Jermoso, en el municipio leonés de Posada de Valdeón, debido a a los efectos del incendio forestal que permanece activo en el municipio de Boca de Huérgano desde el pasado día 13.

Dentro del grupo de montañeros había varios menores de edad que han sido desalojados vía aérea por la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Castilla y León hasta la localidad de Posada de Valdeón.

El resto fue conducido a pie por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Sabero hasta la localidad de Cordiñanes.

Todos los evacuados están en perfecto estado de salud y ninguno requirió atención médica, según informa la Subdelegación del Gobierno.