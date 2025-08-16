Detenidos dos compañeros de piso en Valladolid por agredirse mutuamente con un cuchillo y un vaso de cristal

Agentes de la Policía Nacional detuvieron, en la tarde del pasado jueves, 14 de agosto, a dos varones como presuntos autores de delitos de lesiones y, a uno de ellos, de amenazas, tras agredirse mutuamente con un cuchillo y un vaso de cristal en el piso que comparten en Valladolid.

Los hechos ocurrieron a las 19.30 horas del 14 de agosto, cuando un indicativo policial, que patrullaba de paisano en vehículo sin distintivos, observó al acceder a una calle del barrio de Pajarillos un tumulto de entre veinte y treinta personas que vociferaban y gesticulaban de forma ostentosa.

Al aproximarse a la zona, los agentes pudieron ver a través de la ventana del rellano del primer piso a un varón con el rostro y el torso ensangrentado. Ante la posibilidad de estar ante una reyerta, y dada la presencia de numerosas personas, se solicitó apoyo a otras dotaciones, por lo que acudieron dos indicativos más de la Policía Nacional.

Los agentes accedieron al portal y se entrevistaron con el varón herido, quien manifestó haber sido agredido con un cuchillo por su compañero de piso tras una discusión relacionada con el alquiler del domicilio que comparten.

Tras llamar a la puerta del domicilio, los agentes fueron recibidos por otro varón quien se encontraba acompañado de su esposa. Este manifestó que permitió convivir al otro varón en su vivienda por no tener lugar donde residir. Sin embargo, tras el regreso de su mujer, le solicitó que abandonara el domicilio, a lo que se negó reiteradamente, generando graves problemas de convivencia y comportamientos violentos hacia ellos y los vecinos.

Según su versión, sobre las 19.00 horas del viernes, tras recriminarle que los vecinos se habían quejado de su actitud, el otro varón comenzó a proferir amenazas de muerte e insultos, llegando a golpearle con un vaso de cristal, causándole cortes en espalda, brazos y manos. Ambos cayeron al suelo, momento en el que, según afirma, su compañero se golpeó la cabeza, negando haberle agredido con ningún arma blanca.

Durante la inspección del domicilio, los agentes localizaron dos cuchillos de grandes dimensiones sobre la encimera de la cocina. Uno de ellos, con cachas de plástico negro y una hoja de aproximadamente 18 centímetros, fue reconocido sin género de dudas por el primer varón herido como el arma utilizada en la agresión.

Por estos hechos, se procedió a la detención de ambos varones. Se solicitó además la presencia de una ambulancia, siendo el varón con heridas en el cabeza trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, mientras que el otro herido fue atendido en el centro de salud correspondiente. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.