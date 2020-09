Weissman, el 9 del Real Valladolid, promete goles en su presentación

Shon Weissman, el nuevo "9″ del Real Valladolid comparecía en la sala de prensa tras posar como nuevo jugador de la entidad blanquivioleta y se mostró “muy agradecido” por la oportunidad de poder jugar en LaLiga.

Muy ilusionado y encantado con la bienvenida de sus compañeros, no se mostró abrumado por la expectación generada en torno a su fichaje. “Estoy feliz por saber que la gente pueda pensar que puedo ayudar al equipo. Daré lo mejor de mí, mi objetivo es hacer goles y estoy tranquilo porque tengo un gran equipo detrás y entre todos lo conseguiremos”, ha subrayado.

El internacional israelí se mostró convencido de “crecer” junto al Real Valladolid y destacó que su misión será ayudar al equipo con trabajo y con goles. Asimismo, quiso destacar que desde el primer día se ha sentido “muy cómodo” en el vestuario por el recibimiento y la confianza.

El director deportivo del club, Miguel Ángel Gómez, también comparecía ante los medios para repasar la actualidad blanquivioleta y no quiso entrar en detalles sobre nombres concretos ajenos a la plantilla, aunque sí hizo un capítulo aparte con Kike Pérez, quien llevará el dorsal número 8, lo que supone una clara muestra de la confianza que quieren otorgar al castellano-manchego desde el Club y el cuerpo técnico.

“Sergio está ilusionado con Kike, se lo ha ganado el chaval. El míster con los jóvenes trabaja muy bien y a los hechos me remito, aunque esto no quiere decir que no pueda venir otro para incrementar la competitividad”.

El director deportivo reconoció que hay jugadores que tienen encarrilada su salida, se mostró a favor de la norma de los 23 convocados y 5 cambios, e hizo hincapié en que no habrá problemas para la inscripción de todos los jugadores con los que Sergio cuenta para el domingo.