Entierro del sector cultural por las calles de Valladolid y Segovia

Con la interpretación de la saeta popular de Antonio Machado, trabajadores del sector cultural en Castilla y León recorrieron las calles de Valladolid, escenificando su entierro, por la situación dramática que viven más de 100.000 personas. Una manifestación que concluía a las puertas de las Cortes de Castilla y León, donde celebraron una performance, en la que estuvo presente “Fortu” de Obús.

Los profesionales del sector del espectáculo y los eventos organiza una concentración con posterior manifestación

La música, al son del saxofón y el tambor y en una protesta, que se asemejaba a una procesión semanasantera, inundó de pesimismo a un centenar de protestantes y a los viandantes que, a ambos lados de la calle, se detenían a leer una pancarta que alertaba de que los eventos y espectáculos “han fallecido”. Por ello, se acompañaban de un simbólico féretro cargado a hombros y de varios manifestantes ataviados de negro y maquillados en representación de la muerte.

Los profesionales del sector del espectáculo y los eventos organiza una concentración con posterior manifestación

José Antonio Duque, coordinador de Alerta Roja en Burgos, destacó que el sector escenifica “el entierro de la cultura” ya que las administraciones públicas “se han olvidado de nosotros”. “Nos han cancelado eventos”, ha indicado y “estamos sin poder comer, sin poder pagar calefacción, sin pagar las letras de los vehículos, de los camiones escenarios, en una situación dantesca. No tenemos subvenciones, no tenemos nada de nada”, explicaba.

“La cultura no son sólo actores o músicos, sino “muchas familias” que forman técnicos, componentes de orquestas, teatro o fotógrafos, djs, peluqueros, profesionales del maquillaje o de vestuario. Esto es muy duro”, proseguía Duque.

Ya en la Plaza de las Cortes se leyó el manifiesto conjunto, en el que el sector criticó a las administraciones “por no querer entender” toda la cadena de valor, con todas sus particularidades y sus “problemas endémicos”; “por no enfrentar con valentía, voluntad y sensibilidad” las prestaciones de los profesionales; “por consentir” la descapitalización de las empresas y el “abismo de la ruina”; por las “promesas incumplidas”; por no dar salida en forma de ley a la Declaración de la Cultura como Bien Esencial aprobada por unanimidad en el Senado; por “dilatar” el desarrollo del Estatuto del Artista; y por el “importante agravio comparativo” con otros sectores.

Protesta del sector cultural en Segovia

En un día gris y bajo una intensa y persistente lluvia, una representación de las 200 personas que viven en Segovia del sector de la cultura, eventos y espectáculos celebraba también un funeral simbólico, alrededor del templete de música de la Plaza Mayor, vestidos de riguroso negro y con una ambientación musical acorde con las circunstancias que están atravesando y lo oscuro que vislumbran el futuro, con un periodo navideño ya echado a perder.

“Es muy duro. Hay compañeros que han conseguido alguna ayuda de autónomos y otros la limosna que sacó el Gobierno y los demás pagando gracias a tres o cuatro bolos y encima nos han subido la cuota en noviembre entre 3 y 20 euros”, resumió Víctor Calle, técnico de sonido, que fue el encargado de atender a los medios de comunicación y dar lectura al manifiesto.