Estas son las carreteras secundarias de Castilla y León están cortadas por los incendios forestales

La Dirección General de Tráfico (DGT) informó que, a estas horas, se encuentran cortadas por el fuego o el humo de los incendios nueve carreteras secundarias en las provincias de León y Zamora, según recogió Ical.

De ellas, ocho están en León. Son el caso de la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-126, a la altura de La Baña; la LE-5228, entre Bouzas y Corporales; la LE-5330, entre Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro, la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera, la LE-4523, entre Otero de las Dueñas y Piedrasecha, la LE-4503, entre Vega de Caballeros y Portilla de Luna, y la LE-4517, entre Mora de Luna y Saguera de Luna.

El fuego también obliga a cerrar las vías ZA-103, entre San Martín de Castañeda y Laguna de Peces, en la comarca de Sanabria, en Zamora, por el incendio de Porto.